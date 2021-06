Cgil Cisl Uil Varese chiedono giustizia per il sindacalista ucciso a Biandrate

Cgil Cisl Uil di Varese chiedono giustizia, dopo la tragedia che si è consumata questa mattina a Biandrate, nel Novarese, dove il coordinatore interregionale dei SiCobas, Adil Belakhdim (nella foto), 37 anni, è morto investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl durante una manifestazione di lavoratori della logistica.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’autista del camion abbia investito durante una manovra l’uomo e poi sia fuggito. A bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri.

«Cgil Cisl e Uil di Varese esprimono il loro cordoglio ai familiari del sindacalista Adil Belakhdim, travolto da un tir mentre protestava davanti al centro di distribuzione Lidl Italia nell’area logistica di Biandrate – scrivono i sindacati provinciali – Non possiamo tollerare che si possa morire mentre si esercita il diritto a manifestare. Tanto più contro condizioni lavorative denunciate dalle organizzazioni sindacali, alle quali non vi è stata ancora risposta. Vogliamo sia fatta giustizia subito su quanto accaduto. Una richiesta che sosterremo in tutte le sedi istituzionali e con iniziative a livello sindacale».