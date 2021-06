“Chance the game”: la sfida è ripulire il lungo lago di Gavirate da rifiuti e immondizia

Ripulire il lago dai rifiuti che ne minacciano la bellezza. la sfida che tre ragazzi lanciano alla comunità di Gavirarte. L’iniziativa assume una veste di sfida: il titolo infatti è ‘Change the game’ e sarà la prima di una serie che vedrà protagonisti i giovani.

A promuovere il “cambio di gioco” sono Alessandro Colasuonno, Pierluigi Lucchina e Marco Perrone, che puntano a valorizzare il comune a cui appartengono, Gavirate.

‘Ripuliamo il lungolago”’ si svolgerà domenica 20 giugno e sarà il primo di una serie di appuntamenti finalizzati alla pulizia di determinate aree.

In particolare, la giornata si svilupperà secondo il seguente programma:

• Accoglienza dei partecipanti e consegna del materiale ore 15:00

• Inizio raccolta ore 15:15

• Fine raccolta e trasporto del raccolto alla piattaforma ecologica orario stimato 18:00

• rinfresco finale con ringraziamenti e saluti. orario stimato 18:30

Durante l’accoglienza verrà distribuito, ai partecipanti, il materiale per la raccolta dei rifiuti (sacchetti e guanti). Conclusa questa fase, seguirà, una presentazione e introduzione alla giornata ad anticipare l’inzio effettivo del “gioco”, il quale sarà organizzato, in base al numero dei partecipanti, creando una o più squadre di raccolta rifiuti che puliranno le varie zone del lungolago.

Il tempo stimato, per questa fase, è di circa 3 ore, al termine delle quali, sarà dedicato un momento per i ringraziamenti e un piccolo rinfresco, gentilmente offerto dalla pizzeria “LevelUp – Non proprio una pizza!” di Gavirate.

VANTAGGI ALLA COMUNITÀ L’iniziativa, lanciata da Change The Game, nasce col fine di sostenere e contribuire al progresso della comunità in maniera attiva, attraverso: la rimozione dei rifiuti che degradano gli spazi comuni del lungolago, rendendoli maggiormente abitabili e accoglienti; il coinvolgimento, e quindi, un richiamo al senso civico e alla convivialità, carente a causa degli eventi che hanno rappresentato gli ultimi 14 mesi, della popolazione; il sostegno alle attività locali, provate anch’esse dal periodo di emergenza sanitaria, tramite la collaborazione con esse alla realizzazione dell’evento, che permetterà loro di ricevere visibilità. Molte altre sono le ragioni per andare avanti, zero, quelle per fermarsi.

NORMATIVE AntiCovid-19: Durante lo svolgimento della manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della Mascherina, il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri e di tutte le altre normative vigenti.

CHANGE THE GAME si impegnerà a garantire la presenza di persone addette a far rispettare il distanziamento e le altre normative. In vista, quindi, del suddetto evento, ci auspichiamo che i cittadini, gaviratesi e non, prendano a cuore l’iniziativa. Sponsor dell’iniziativa è il Comune di Gavirate, che fornirà sacchetti e guanti, e terrà aperta la piattaforma ecologica per lo smaltimento dei rifiuti. Sostegno anche dalla Pro Loco Gavirate, per la disponibilità di usufruire dello spazio dedicato al rinfresco sul lungolago e, in ultimo “LevelUp – Non proprio una pizza!” che, garantirà, per l’appunto, il rinfresco, ci auguriamo di “Cambiare Il Gioco”.