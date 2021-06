Ciclista travolto dall’auto a Sesto Calende e trasportato d’urgenza al pronto soccorso

Incidente stradale venerdì mattina attorno alle 8 nella zona di Cocquo, non distante dai campi da tennis di Sesto Calende dove un ciclista di 60 anni è stato travolto da un’auto in via San Vincenzo.

Il ferito è rimasto a terra con dolori all’anca e agli arti ed è stato soccorso da un’ambulanza del Cva di Angera: è stato immobilizzato e caricato in ambulanza.

L’uomo era cosciente all’arrivo dei soccorritori ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale di Sesto Calende (foto “I love Sesto“) che hanno ricostruito una prima dinamica del sinistro.

L’auto è una Nissan guidata da un giovane di 26 anni.