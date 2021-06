Cinque sacchi di spazzatura e uno stereo raccolti sulle strade, “Basta inciviltà”

Ermanno Masseroni, pensionato di 70 anni di Cuvio da anni si impegna nel raccogliere i rifiuti tra strade e boschi della provincia di Varese.

Galleria fotografica Spazzatura raccolta 4 di 4

In molti, oramai, lo conoscono e lo vedono girare per le strade della Valcuvia con la sua bicicletta, la pettorina arancione e sacchi di immondizia da riempire. Una “missione” che porta avanti da tempo e alla quale tiene molto.

Anche questa settimana il suo “bottino” non è mancato. Nel gruppo Oggi nel Varesotto ha pubblicato un post dove spiega che nella giornata di venerdì ha raccolto sulla SP 62 da Rancio al bivio per Ganna cinque sacchi di spazzatura, tra cui molte mascherine, e uno stereo buttato in una scarpata. E non nasconde la sua rabbia.