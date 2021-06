Il Città di Varese lancia “Adunata Biancorossa”: porte aperte per giovani calciatrici e calciatori

Il progetto Città di Varese continua a crescere, tassello dopo tassello. Dopo la fondazione nel 2019, il salto in Serie D nel 2020 e il grande progetto del Centro Sportivo delle Bustecche, è arrivato il momento di pensare al settore giovanile, che vuol dire future generazioni. La società biancorossa punta, per la stagione 2021-2022, ad essere presente in tutte le fasce di età del Settore Giovanile, Attività di Base e Scuola Calcio.

L’appuntamento per chi vorrà vestire la maglia biancorossa sarà per domenica 4 luglio al “Franco Ossola”, dove i tecnici della società, guidati da Neto Pereira, accoglieranno i giovani calciatori nati dal 2006 ai 2015 e per le calciatrici nate dal 2005 al 2015. Titolo della giornata: “Adunata Biancorossa”.

Il comunicato della società:

Nella storia dei colori biancorossi il Settore Giovanile è stato sempre centrale e così sarà anche per noi: il primo passo di questa nuova, entusiasmante, esperienza sarà domenica 4 luglio allo Stadio “Franco Ossola” dove è in programma la prima “Adunata Biancorossa” per i giovani calciatori nati dal 2006 ai 2015e per le calciatrici nate dal 2005 al 2015. A chiamare all’adunata i giovani calciatori sarà Neto Pereira, un simbolo della storia calcistica varesina e attuale vice-allenatore della prima squadra.

Per chiedere informazioni e iscriversi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo settoregiovanile@cittadivarese.it indicando i dati anagrafici, il ruolo e l’ultima società di appartenenza.

La giornata, il cui calendario degli orari in base alle fasce di età verrà pubblicato nei prossimi giorni, si svolgerà secondo le normative previste in ambito sanitario e federale sia in materia di Covid che di raduni: sarà obbligatoria la visita medica in corso di validità, non essere tesserati per altre società o – nel caso di calciatori vincolati – essere in possesso del regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza.