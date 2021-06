Il Città di Varese lancia il suo settore giovanile: “Pilastro fondamentale per la società”

Per il Città di Varese il 2021/22 sarà la stagione nell’approdo nel Settore Giovanile: dall’Under 16 (Allievi 2006) fino ai Piccoli Amici 2015 i nostri colori saranno presenti nei campionati e tornei provinciali di competenza della Delegazione di Varese.

«Il Settore Giovanile – sottolineano dal club -, fin dalla nascita della società di due anni fa, è stato sempre visto come un pilastro fondamentale e siamo orgogliosi di assumere un impegno così importante nei confronti di atleti, famiglie e della collettività. Alle giovanili vogliamo credere con i fatti, convinti che investire oggi nella formazione dei giovani calciatori sia la via maestra per arrivare a sostenere la prima squadra. Nel settore giovanile agonistico privilegeremo l’aspetto tecnico e pertanto allestiremo un solo gruppo per annata dall’Under 14 all’Under 16, puntando anche alla collaborazione con altre realtà del territorio per poter valorizzare le qualità degli atleti residenti a Varese e provincia. In quest’ottica va letta la decisione assunta dalla società di non prevedere alcuna retta per le squadre delle categorie agonistiche».

«Nel settore pre-agonistico, dagli Esordienti ai Primi Calci, le finalità a cui crediamo sono quelle formativa e sociale, così come previsto dalla “Carta dei diritto del bambino” della FIGC e dalla “ Carta del Grassroots” della UEFA. A tutti i ragazzi daremo quindi la possibilità di indossare la maglia del Città di Varese. Maglia che, in modo simbolico ma anche concreto, possiamo dire fin da subito che sarà esattamente la stessa dai Primi Calci fino alla prima squadra, sia maschile che femminile».

Domenica 4 luglio, dalle 9,45, i cancelli del “Franco Ossola” si apriranno per l’Adunata Biancorossa, giornata organizzata per tutti i ragazzi e ragazze che vogliono giocare nel settore giovanile del Città di Varese. La giornata è aperta a tutti i ragazzi e ragazze nati dal 2005 al 2015 che vorranno conoscere da vicino la società, i nostri allenatori e il “team leader” della giornata Neto Pereira, vice allenatore della prima squadra.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a settoregiovanile@cittadivarese.it; per partecipare all’Adunata è necessario arrivare al campo con il certificato medico e, in caso di atleti tesserati per altre società (circostanza che potrebbe riguardare esclusivamente i 2005 e 2006) con il regolare nulla osta della società di appartenenza.

PROGRAMMA MATTUTINO

10:15 2009-2010, 2014-2015

11:15 2013

PROGRAMMA POMERIDIANO

14:30 2011-2012, 2007-2008

16:00 2006 (2005)