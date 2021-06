Città di Varese, quattro gare per provare a raggiungere “quota 50”

I festeggiamenti di Sanremo per la salvezza aritmetica devono essere messi da parte. In questo finale di stagione il Città di Varese, per bocca del suo allenatore Ezio Rossi, ha fissato il prossimo obiettivo: 50 punti.

Un traguardo ambizioso e difficile: per arrivare alla cifra tonda indicata, infatti, Disabato e compagni dovrebbero vincere tutte e quattro le gare che mancano alla fine del campionato. Si parte domenica 6 giugno dalla trasferta di Saluzzo, poi il Bra al “Franco Ossola” domenica 13 giugno, ancora in viaggio mercoledì 16 giugno per affrontare il Chieri e infine, all’ultima di campionato, domenica 20 giugno ancora a Masnago contro il Derthona.

Le parole di mister Rossi possono essere prese come una provocazione, ma dietro c’è un messaggio forte, che ha più volte ribadito in queste settimane: vuole essere confermato al Varese; chi come lui vuole restare ai piedi del Sacro Monte dovrà dimostrare in questo finale di stagione di valere la piazza, in vista di obiettivi più ambiziosi il prossimo anno rispetto alla salvezza.

Quattro gare per dare un segnale alla dirigenza e ai tifosi, che da domenica 13 giugno potranno tornare a vedere da vicino i colori biancorossi, anche se in numeri ancora contingentati.