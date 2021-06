“Noi Civici per Varese”, la federazione di cinque liste si prepara alle elezioni

«Prima mettiamo insieme le forze e poi presentiamo un candidato o una candidata che possa rappresentare tutta le parti». Orazio Sofia è il coordinatore della Federazione delle Liste Civiche per Varese, ovvero un insieme di liste che entrano in corsa per le prossime elezioni amministrative sotto il nome di “Noi civici per Varese”.

Nel pomeriggio di mercoledì 30 giugno la federazione ha tenuto una presentazione al bar della Schiranna, sul Lago di Varese, dove Orazio Sofia ha fatto gli onori di casa: «Nel simbolo c’è tutta la nostra identità, rappresenta due catene, ovvero l’unione tra noi e i cittadini. Vogliamo un rapporto leale e diretto con la cittadinanza, creare qualcosa di nuovo, una novità amministrativa. Non vogliamo vincoli di partito, abbiamo deciso di correre da soli e vogliamo che Varese torni ad essere la città più bella d’Italia. La federazione di partiti vuole essere una novità, ci muoveremo con obiettivi comuni».

La federazione delle liste civiche per Varese, chiamata “Noi civici per Varese”, è composta da diversi simboli: «Abbiamo già ricevuto l’adesione di Movimento Aggregativo, Associazione Cristiana Artigiani Italiani, Movimento Uniti si vince, Unione frontalieri, Associazione Culturale “I Sarish”, dott. Giuseppe Terziroli, Presidente Associazione prospettive culturali per Varese che, anziché correre da sole, correranno sotto un unico simbolo e per il medesimo candidato sindaco».

Ha dunque preso la parola Alberto Bochese della lista Semplicemente Cottadini che ha spiegato: «Siamo soddisfatti di questo primo risultato, la lista Federazione delle Liste Civiche è andato oltre ogni nostra aspettativa. Vogliamo fare qualcosa di utile per la nostra città, in un momento difficile e confuso. Oggi più che mai c’è bisogno di competenza e professionalità in ogni campo, ma anche spirito di servizio». Bochese spiega poi: «Semplicemente cittadini è una associazione nata con l’obiettivo di promuovere cultura e elementi di un nuovo modello di sviluppo per la rinascita economica e sociale del Paese. Siamo convinti che il rilancio della nostra città passi attraverso il pensare e il fare, partendo dalle cose semplici, ripartendo dai giovani».

A chiudere l’incontro Antonino Magistro del Movimento “Uniti si vince”: «Vogliamo essere un nuovo modo di fare politica. Dobbiamo far dimenticare gli ultimi anni di amministrazione comunale, con una politica immobilistica che ha trasformato una città come Varese in un paese di provincia. Nei prossimi giorni usciremo con dei gazebo per chiedere ai cittadini cosa vogliono da questa città, una sorta di referendum per ascoltare i cittadini». Presenta anche Lara Rossi della Lista Civica Santo Cassani. Ora si attende la presentazione ufficiale del candidato sindaco.