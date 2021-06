Da cliente a proprietaria: Dimontonate Floccati di Mornago acquista SwissFlock e punta all’Asia

Dimontonate Floccati spa, azienda di Mornago (Varese) leader nella produzione di materiali floccati (vellutati), ha concordato e completato l’acquisizione dell’azienda svizzera SwissFlock AG azienda svizzera specializzata anch’essa nella produzione di vari tipi di materiali floccati. Negli ultimi anni, Dimontonate Floccati è stato il principale cliente di SwissFlock e con questa operazione consolida ulteriormente il proprio business a livello mondiale.

Inoltre, l’acquisizione di SwissFlock permetterà a Dimontonate di incontrare importanti sinergie produttive, e permetterà all’azienda di ampliare la sua impronta geografica facendo leva sulla filiale cinese di SwissFlock. La nuova entità combinata rappresenterà una quota di mercato di circa il 40% nel mercato globale dei materiali floccati.

Dimontonate è stata assistita da Kpmg, per le attività di consulenza finanziaria (Alberto Niccolini) e di due diligence ( Lorenzo Brusa), coordinamento Ivan Spertini , e da Giliberti Triscornia e Associati per le attività di consulenza legale. Federico Rosa, ceo di Dimontonate Floccati ha dichiarato: «Questa acquisizione rafforzerà la posizione di Dimontonate come uno dei maggiori produttori di materiale floccato sia in Europa che nel mondo. Inoltre, questa acquisizione sosterrà la nostra crescita e sviluppo futuro nel mercato asiatico».

QUASI 50 ANNI DI STORIA

Dimontonate Floccati spa è stata fondata nel 1973 a Montonate di Mornago produce materiali floccati, principalmente per i settori del packaging di lusso e dell’automotive. Nel 2010, Dimontonate USA LLC, situata a Greenville (StatiUniti), è stata costituita come uno dei centri di logistica e taglio del gruppo. Nel 2019, ha generato un fatturato consolidato di circa 24 milioni di euro. Ad oggi, impiega circa 60 lavoratori, impiegati in gran parte nello stabilimento produttivo di Mornago.