“I Cocci di un’eresia”, una serata culturale al Palace Hotel di Varese

“I Cocci di un’eresia. Dialoghi semiseri a tempo di musica tra Filomena Lombardo ed Enrico Inferrera” è il titolo dell’evento culturale che si terrà sabato 19 giugno alle ore 20 al Palace Grand Hotel di Varese con gli interventi musicali di Ilaria Inferrera e Andrea Rebecchi.

“I cocci di un’eresia – spiegano i protagonisti della serata è la nostra proposta culturale, è l’incrocio di due mondi, di due culture, di due esperienze, di due modi di scrivere e di osservare la vita che diventano complementari e trovano un unico senso, oggi, dopo aver attraversato tutti un momento particolarmente difficile, è necessario trovare forme di comunicazione e di confronto che uniscano pur valorizzando le identità” sostiene Enrico Inferrera, scrittore napoletano, autore del romanzo “L’eresia del tempo”, oggetto di studio nell’Istituto Superiore “Valceresio”, che nel raccontare il presente, ipotizza un futuro privo di emozioni.

“Il coccio come pezzo prezioso, come valore ritrovato da ricomporre, trovarne la giusta collocazione utilizzando il concetto di eresia nel suo doppio significato di scelta e di visione originale, anche coraggiosa, per proporre una nuova realtà che si ribella all’omologazione, che cerca l’unicità. Bisogna ripartire con nuovi entusiasmi e trasmettere soprattutto ai giovani l’amore per la conoscenza.” Dichiara la professoressa Filomena Lombardo autrice de “I cocci del mio nuovo alfabeto” un’opera originale che rianalizza il nostro vocabolario.

La serata, organizzata dall’Associazione Agorà Tiresia, prevede intermezzi musicali con la cantante Ilaria Inferrera accompagnata alla chitarra da Andrea Rebecchi.

È la proposta di un modo nuovo e piacevole di far cultura intrattenendo e divertendo un pubblico pienamente coinvolto e partecipativo. L’ingresso è libero, saranno in ogni caso osservate scrupolosamente le norme anticovid, pertanto, è consigliabile la prenotazione.