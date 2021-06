Comincia al Sacro Monte di Varese l’edizione 2021 dei Giardini Letterari

Cominciano al Sacro Monte i giardini letterari edizione 2021.

Ad aprire la rassegna di incontri con l’autore sarà infatti la presentazione de “La salvezza nel diabolo”, romanzo di Dino Azzalin, che si terrà alla terrazza dell’Hotel Sacro Monte. Con l’autore converseranno Andrea Giacometti e Alessandra Bernardini, mentre leggeranno brani del libro Sara Martignoni e Gianluca Fiore.

Dopo questo inizio al borgo Unesco gli altri incontri – tutti rigorosamente all’ora dell’aperitivo, 18,30 – si terranno, come nelle edizioni precedenti, al tennis bar di Villa Toeplitz, con un programma che occuperà tutta l’estate fino a metà settembre.

Da non perdere in particolare il secondo appuntamento, fisato per il 24 giugno, quando verrà presentato il volume “La sola colpa di essere nati” scritto da Gherardo Colombo e Liliana Segre.

Di seguito, il primo luglio sarà presentato “l’arte del buon uccidere”, di Pier Sandro Pallavicini, il 15 luglio “Mentre tutto cambia” di Fabio Guarnaccia, il 28 luglio “La casa vivente. Riparare gli spazi, imparare a costruire” di Andrea Stade, il 2 settembre “Scrivere di musica. Una guida pratica e intima” di Rossano Lo Mele, il 10 settembre “Villa Toeplitz di Varese”, di Bruno Belli, e infine il 16 settembre “Atlante Sentimentale” di Giorgio Teruzzi.