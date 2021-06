Il Comune di Luino consegna le card per i buoni alimentari alle associazioni

Il Comune di Luino continua a dare sostegno alle associazioni presenti sul territorio che da tempo propongono attività a beneficio delle famiglie in situazioni di emergenza.

L’amministrazione, oltre a prevedere risorse disponibili per far fronte alla crisi, ha aperto un dialogo costante con le associazioni, in modo da predisporre un capillare monitoraggio delle situazioni più difficili e intervenire in maniera discreta e immediata.

Nei giorni scorsi sono state consegnate le card per l’acquisto di buoni alimentari alla Chiesa Valdese, all’associazione San Vincenzo, alla Caritas; prossimamente sarà la volta della Croce Rossa Italiana.

Durante gli incontri si sono inoltre condivisi momenti costruttivi di confronto e dialogo per definire una comune strategia di controllo delle situazioni di fragilità.

«Ci siamo lasciati» sostiene Elena Brocchieri assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Luino (nella foto, è la seconda da sinistra dopo il sindaco Enrico Bianchi), «dandoci appuntamento a settembre intorno ad uno stesso tavolo, per continuare a costruire una solida rete di solidarietà. L’amministrazione intende ringraziare tutte le volontarie e i volontari che quotidianamente impiegano il loro tempo a servizio degli altri».