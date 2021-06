Concluso un altro giorno di ricerche in Valgrande, l’escursionista di Cardano al Campo non si trova

Sono proseguite anche martedì 15 giugno, per il quarto giorno di seguito, le operazioni di ricerca dell’escursionista disperso nel Parco Nazionale della Valgrande. Si tratta di Enrico Ferrazzi, un uomo di 65 anni di Cardano al Campo che aveva lasciato nella mattinata di sabato la propria auto in località Cicogna per poi raggiungere a piedi recarsi al Pian di Boit, attorno ai 1110 metri.

Purtroppo anche il quarto giorno di ricerche si è concluso ancora in maniera infruttuosa. Collaborano nell’intervento il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali.