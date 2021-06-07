Consiglio comunale da record a Malnate: 28 punti all’ordine del giorno
L’assemblea cittadina programmata per mercoledì 9 giugno prevede, oltre ai consueti punti, 12 mozioni e 5 interrogazioni
È convocato per le ore 20.45 di mercoledì 9 giugno, ancora in videoconferenza, il Consiglio Comunale di Malnate che però, molto difficilmente si concluderà nel corso della serata.
Il motivo è il ricchissimo ordine del giorno, con ben 28 punti da trattare. Di queste sono 12 le mozioni e 5 le interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari di maggioranza e opposizione.
«Stiamo già cercando una seconda data per terminare il consiglio – ammette il sindaco Irene Bellifemine -. Purtroppo nei mesi scorsi abbiamo procrastinato dei temi a noi cari, che abbiamo presentato in questa circostanza e che si sono aggiunti ad altri che ha presentato l’opposizione».
Di seguito i 28 punti che compongono l’ordine del giorno:
1) COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA
2) RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 29/04/2021 AVENTE ALL’OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023”
3) INDIVIDUAZIONE COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI INDISPENSABILI
4) CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MALNATE E CASCIAGO
5) BILANCIO DI CHIUSURA ESERCIZIO 2020 AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E SERVIZI SOCIOSANITARI
6) APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
7) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
8) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA POSA DI DEHORS TEMPORANEI O PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO – APPROVAZIONE
9) REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE DI CUI AL D.P.R. N. 380/2001 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA” -TITOLO IV ED AL D.LGS. N. 42/2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO” ART.167
10)MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO – MALNATE SOSTENIBILE – LISTA INSIEME – MARIA CROCI, PROT. N.11417 DEL 03/06/2021, AVENTE AD OGGETTO: REVISIONE L.R. 23/2015 “EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANITARIO LOMBARDO”
11) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO – MALNATE SOSTENIBILE – LISTA INSIEME – MARIA CROCI, PROT. N.11417 DEL 03/06/2021, AVENTE AD OGGETTO: “MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI FONDATI SUL SESSO, SUL GENERE, SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE, SULL’IDENTITÀ DI GENERE E SULLA DISABILITÀ”
12)MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO – MALNATE SOSTENIBILE – LISTA INSIEME – MARIA CROCI, PROT. N.11417 DEL 03/06/2021, AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA DI REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA DI MALNATE A BENITO MUSSOLINI
13) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DI PRIVATI
14) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE RIGUARDANTE LA MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DEL COMUNE
15) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI FRATELLI D’ITALIA – LEGA SALVINI LOMBARDIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE MANUTENZIONE STRADE
16) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE RIMOZIONE STRISCIONI PERICOLOSI
17) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI FRATELLI D’ITALIA – LEGA SALVINI LOMBARDIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE RIGUARDO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
18) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI FRATELLI D’ITALIA – LEGA SALVINI LOMBARDIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE PEDUNCOLO
19) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
20) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE SISTEMA FOGNARIO
21) MOZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: MOZIONE MANUTENZIONI URGENTI
22) ORDINE DEL GIORNO, PROT. N 11443 DEL 03/06/2021, AVENTE AD OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SUL MYANMAR
23) INTERROGAZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI FRATELLI D’ITALIA – LEGA SALVINI LOMBARDIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: INTERROGAZIONE INTITOLAZIONE ALLA MEMORIA DI GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
24) INTERROGAZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: INTERROGAZIONE SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA BARRIERA STRADALE E RELATIVO PARCHEGGIO ANTISTANTE LA FARMACIA COMUNALE
25) INTERROGAZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: INTERROGAZIONE TRASPARENZA DETRAZIONE FISCALE
26) INTERROGAZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NELLA CITTÀ DI MALNATE
27) INTERROGAZIONE PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAI GRUPPI CONSILIARI LEGA SALVINI LOMBARDIA – FRATELLI D’ITALIA, PROT. N.11517 DEL 04/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: INTERROGAZIONE ADESIONE BANDO REGIONALE
28) COMUNICAZIONI
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