Nuovo consiglio e nuova sede per l’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese

E’ stato presentato nella nuova sede di via Romagnosi, nel pieno centro di Varese, il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, che ha visto la rielezione a presidente di Roberto Leonardi.

«Sabato 12 si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo, con un’affluenza importante: più del 70% degli aventi diritto- ha spiegato Leonardi – I nove consiglieri eletti il 12 hanno poi fatto il primo direttivo il 15, eleggendo me come presidente rinnovandomi la fiducia, gesto di cui sono onorato».

Molte le iniziative dell’ultimo quinquennio, soprattutto destinate ai giovani: «Abbiamo sempre creduto nell’importanza del rapporto con le scuole, uomini e donne del futuro – ha ricordato il presidente di ANC – Molti ricordano gli incontri destinati alle scuole con il comandante Alfa, il capitano Ultimo, il generale Mori. Incontri che hanno lasciato un segno nei ragazzi».

Non solo giovani nelle attività dell’associazione però: Leonardi ricorda «La fanfara alle ville Ponti all’ 8 settembre 2019, il nostro ultimo evento prima

dell’emergenza pandemica. Poi la pandemia ha coinvolto anche noi, e adesso siamo stabilmente all’hub della Schiranna come volontari» .

Tra i prossimi scopi: «Aumentare il numero di iscritti, incrementare le attività di volontariato. E continuare e incrementare l’attenzione per i giovani e le prossime generazioni».

Il nuovo direttivo è stata l’occasione anche per presentare la nuova sede, che dalla ex caserma Garibaldi è passata nel pieno centro della città, in un locale del comune straordinariamente ristrutturato dall’associazione: «Sono ammirato per la bellezza e per il lavoro che c’è dietro questo posto – ha commentato Paolo Cazzola, coordinatore provinciale ANC – E concordo con le parole di Leonardi: quando la pandemia arretrerà, resterà la battaglia contro i problemi sociali ed economici su cui è necessario spendere tanto impegno. Noto che tutti i componenti del consiglio provengono tutti dal servizio di leva: sono persone che hanno avuto la possibilità di innamorarsi dell arma in un età in cui era ancora possibile farlo, segno che la leva ha lasciato qualcosa. E’ importante per sensibilizzare i giovani: è fondamentale infatti che un giovane oggi non conosca per la prima volta un carabiniere quando viene fermato con la paletta e controllato. il carabiniere non può essere solo figura di cui avere paura, ma una figura di cui imparare a fidarsi».

Presenti all’evento, oltre al consiglio direttivo e ai due presidenti cittadino e provinciale dell’ANC, anche il generale di Brigata Nazzareno Giovannelli, ispettore Regione Lombardia, il colonnello Gianluca Piasentin, comandante provinciale dei Carabinieri e Vincenzo Agrifoglio, presidente di Assoarma.

IL NUOVO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Presidente: tenente Roberto Leonardi

Vicepresidente Luogotenente Giorgio Straquadanio

Segretario: Carabiniere ausiliario Angelo Motta

Consiglieri: Carabiniere ausiliario Marco Filimberti, Carabiniere ausiliario Andrea Modena, Carabiniere Antonino Panzera, Carabiniere ausiliario Stefano Petrucci, Carabiniere ausiliarioMichele Sbardellati, Carabiniere ausiliarioAlessandro Vannini, Carabiniere ausiliario Mario Visco.

Revisori dei conti:

Carabiniere Carlo Gavaz, Carabiniere ausiliario Alberto Signorelli.