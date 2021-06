Coronavirus: i nuovi positivi sono 18 nel Varesotto, 129 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 30 giugno risultano 18 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +18

Nuovi positivi in Lombardia: +129

Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -1

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -30

Decessi in Lombardia +2

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 32.346. I nuovi positivi sono 129, il rapporto è pari allo 0,4% sul totale dei tamponi comunicati.

I dati in Lombardia

– i tamponi effettuati: 32.346, totale complessivo: 11.589.134

– i nuovi casi positivi: 129

– in terapia intensiva: 51 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 218 (-30)

– i decessi totale complessivo: 33.780 (+2)

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 271.826 (+29)

Brescia: 106.485 (+12)

Varese: 85.889 (+18)

Monza e della Brianza: 79.344 (+17)

Como: 60.094 (+5)

Bergamo: 53.274 (+6)

Pavia: 43.914 (+3)

Mantova: 35.624 (+6)

Cremona: 26.768 (+6)

Lecco: 24.949 (0)

Lodi: 16.726 (+8)

Sondrio: 15.408 (+2)

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Abruzzo: 74.827 (875) (+35)

Basilicata: 26.948 (657) (+8)

Calabria: 68.962 (5.101) (+25)

Campania: 424.312 (8.123) (+120)

Emilia-Romagna: 386.827 (2.950) (+36)

Friuli Venezia Giulia: 106.942 (192) (+12)

Lazio: 345.965 (3.068) (+51)

Liguria: 103.433 (146) (+10)

Lombardia: 841.825 (10.474) (+129)

Marche: 103.640 (1.287) (+15)

Molise: 13.719 (77) (+2)

P.A. Bolzano: 73.301 (163) (+2)

P.A. Trento: 45.770 (62) (+7)

Piemonte: 362.924 (834) (+30)

Puglia: 253.341 (2.938) (+35)

Sardegna: 57.236 (2.316) (+17)

Sicilia: 231.696 (4.031) (+142)

Toscana: 244.274 (1.810) (+37)

Umbria: 56.853 (727) (+8)

Valle d’Aosta: 11.691 (35) (+3)

Veneto: 425.423 (4.575) (+52)

I dati nel mondo

