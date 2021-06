Cosa fare in caso di foto e video corrotti: una guida pratica alle varie soluzioni

Già da molti anni, con l’avvento di nuovi sistemi di memorizzazione sempre più capienti, sentiamo il bisogno di poter sempre fare affidamento sui nostri contenuti digitali e il timore che da un momento all’altro potremmo non riuscire più ad accedervi, ci manda nel panico.

Tra documenti di vitale importanza e quelli di natura più personale, come foto e video dei nostri ricordi più cari, si fa sempre più fatica a rinunciare a soluzioni di salvataggio quali back up e ripristino dei dispositivi di archiviazione. Se poi siamo professionisti non possiamo assolutamente permetterci il lusso di avere video e foto corrotti a causa dell’enorme mole di lavoro che subiscono i nostri sistemi operativi e postazioni di lavoro in generale. In questo caso è praticamente essenziale disporre di potenti software per il ripristino dei nostri file.

Quando i nostri file si corrompono, un problema di origine ancora sconosciuta

Il problema della corruzione dei file è un pericolo spesso sottovalutato, ma che può capitare molto sovente. Nonostante i progressi tecnologici che il campo dell’informatica ha compiuto nell’ultimo ventennio, allo stato attuale non è ancora possibile conoscere le cause esatte che portano alla corruzione di un file, sia esso audio, video o foto. Basti pensare che i file possono addirittura danneggiarsi nell’ambito del processo di backup. Le cause più frequenti di corruzione dei file sono errori nel registro di sistema, dei software, crash del sistema o attacco di virus oppure malware. Mentre è difficile prevenire il danneggiamento, è di fondamentale importanza conoscere come risolvere il problema una volta che si è presentato. Quindi, come riparare video e foto corrotti?

Uno dei software più performanti ed efficaci sul mercato informatico è senza dubbio quello della software house Wondershare, Repairit. Azienda sinonimo di serietà e professionalità conosciuta da tanti anni nello sviluppo di applicativi, dai più disparati utilizzi quali appunto Recupero e ripristino di file danneggiati, ma anche feature creative e multimediali, ci mette a disposizione un applicativo molto potente.

Vediamo di cosa si tratta. Repairit è un potente software disponibile sia per sistemi Windows che Apple. Grazie a un interfaccia semplice e intuitiva, è in grado di riparare video e foto corrotti di qualsiasi formato e dimensione. Inoltre, è compatibile con le più rinomate e non solo case produttrici di fotocamere: Nikon, Canon, Panasonic, Sony, solo per citarne alcune, nonché Smartphone che supportano i formati compatibili che sono i più canonici Mov, Mp4, oltre quelli meno conosciuti come Mkv, Flv, 3gp e tanti altri consultabili sul sito del produttore.

Repairit: le principali caratteristiche

Ma come funziona e quanto è accessibile ai meno esperti Repairit?

Repairit ha un’interfaccia grafica semplice e intuitiva ma che dispone di molteplici caratteristiche avanzate per ovviare a qualsiasi problema che un utente può riscontrare e poter porre rimedio. Ha la caratteristica di poter essere utilizzato sia da utenti neofiti che da videomaker e fotografi esperti di software. Con la sua interfaccia è possibile accedere direttamente ai file che vogliamo riparare, sia dal software stesso che trascinandoli e inserendoli direttamente nel programma (drag and drop, ndr). Attraverso il tasto Ripristina andiamo a risolvere il problema in maniera rapida. Una volta che il processo di riparazione è completato potremo salvare il file dove desideriamo et voilà, il gioco è fatto!

Come già accennato in precedenza repairit dispone di svariate feature e funzioni avanzate che faranno la gioia di tutti i videomaker e dei fotografi, anche i più smaliziati. Tra le più interessanti, c’è quella dell’assenza di limitazione d’anteprima di soli 30 secondi che era presente nelle versioni precedenti e una potenza di calcolo maggiore tale da poter riparare anche i file più danneggiati che derivano da qualsiasi fonte, come registrazioni, trasferimenti file, modifica, conversione o elaborazione. Inoltre, dalla versione 3.0 in poi è stata implementata la funzione che supporta anche la riparazione di file immagini. In più, è stato migliorato l’aspetto dell’interfaccia per renderla più immediata e più ricca di informazioni tecniche, ciò ci permette di ottenere e guardare in tempo reale sia video che foto prima di decidere di salvarli sul nostro Pc. Infine, ma non perché sia una caratteristica di minore importanza, il programma permette di riparare sia video che immagini contemporaneamente cosi da risparmiare tempo e limitare operazioni manuali noiose.

Per un approfondimento sul perché a volte un file video non può essere riprodotto e come risolvere il problema, sul sito dell’azienda Wondershare si possono consultare utilissime guide in merito.

Ricordiamo inoltre che la funzione di riparazione video che troviamo in Repairit è la stessa che utilizza la versione 9.5 dell’altro famosissimo software di casa Wondershare, Recoverit, programma molto utilizzato poiché permette il ripristino di un’ampia gamma di file come documenti, audio, immagini. Volendo riassumere in poche parole, se la necessità è quella di riparare solo i video, allora Repairit è il software indicato, se invece avete bisogno di recuperare altri file, allora Recoverit sarà la scelta più indicata per le vostre esigenze. I programmi di ripristino e recupero dati sono ottimi alleati per chi fa uso di file video e foto, sia per chi ne fa un utilizzo ludico ma anche per professionisti che non possono permettersi il lusso di ritrovarsi dopo ore di lavoro con file danneggiati e conseguenze a dir poco spiacevoli.