Come creare un sito web sicuro in modo semplice e affidabile

Per creare un sito web professionale è necessario acquisire tools e CMS validi e performanti, oppure affidarsi alle competenze di team composti da esperti di grafica e programmazione.

Register.it risponde ad entrambe le opzioni, mettendo a disposizione degli utenti intenzionati a realizzare un sito web soluzioni di elevato profilo e soprattutto personalizzabili rispetto alle proprie esigenze. Sia nei casi di soluzioni “Do It Yourself”, sia nei casi di creazione di siti web e piattaforme di e-commerce tramite web agency, con un team di professionisti a servizio del cliente.

Chi vuole creare un sito web su Register.it avrà dunque due possibilità: scegliere soluzioni intuitive e facili da usare e realizzare in autonomia il proprio progetto online oppure rivolgersi ad

un team di professionisti che creerà un sito web sulla base delle sue esigenze e preferenze.

C’è poi una terza opzione che è data WordPress, il tool più usato a livello mondiale per la creazione di siti web che dispone di numerosi temi e plugin. Su Register.it la soluzione Hosting WordPress è studiata proprio per chi vuole realizzare il proprio sito web con questa applicazione e include WordPress preinstallato, 10 GB di spazio web, 2 database MySQL, un dominio gratuito e molti altri servizi.

Come creare un sito web da zero con Register.it

Nel caso in cui il cliente scegliesse la modalità “Do It Yourself”, Register.it offre la piattaforma Simply Site, tramite la quale l’utente avrà la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di stili, grafiche, caratteri e colori.

Qualora l’utente volesse delegare la realizzazione del sito web al team di professionisti di Register.it, il lavoro partirà ovviamente da una prima e indispensabile attività di consulenza e consultazione con il cliente che sarà affiancato nella scelta di vari aspetti, dallo stile alla struttura o al numero di pagine di cui sarà composto il sito. Terminata questa fase, il sito sarà interamente creato e presentato al cliente, il quale, dopo averlo approvato, lo troverà online a sua disposizione.

Per creare un sito web con Register.it, il costo varierà, ovviamente, sulla base della tipologia del servizio scelto e dalle eventuali promozioni in corso. Per quanto riguarda Simply Site il costo mensile parte da 7,66 € + IVA per il piano Starter e arriva a 15,62 € + IVA del piano Premium. Per la creazione di un sito e-commerce si parte, invece, da 8,51 € + IVA al mese per il piano Starter e si arriva ai 32,60 € al mese del piano Premium.

Il costo di realizzazione di un sito web o di un e-commerce da parte del team di Register.it varia in base alle esigenze espresse del cliente e alla complessità del sito realizzato. Si va dalle 270 € alle 970 €.

Come scegliere il sito web più adatto alle proprie esigenze

I siti web si dividono principalmente in statici e dinamici ed è necessario che il singolo utente abbia ben chiaro a quale delle due tipologie debba afferire il suo sito. A queste specifiche è possibile aggiungere altre caratteristiche fondamentali come la capacità di un sito di essere responsive, ovvero capace di adattarsi alle dimensioni dello schermo di chi lo visita, oppure accessibile in più lingue per aumentare esponenzialmente le interazioni con gli utenti e il mercato esteri.

Se l’utente predilige per la creazione di un sito web statico deve sapere che questo non ha possibilità di interagire con il visitatore, poiché è creato in forma stabile e standardizzata. Questa soluzione è indicata per aziende e professionisti che possono avere a loro disposizione un sito web informativo e a cui non interessano molto le interazioni. Un sito web dinamico, invece, cambia di volta in volta in base al comportamento e alle richieste dell’utente che lo visita.