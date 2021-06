A Cugliate Fabiasco arriva “Via Villa Maria”: nuovi posteggi e migliore viabilità

L’opera è stata prevista e realizzata per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso evitando la strettoia di via Filippini. Il progetto, comprendente l’ampliamento dei posti auto da 6 a 22, consentirà maggior fruibilità agli utenti del nuovo comune che avrà sede all’interno di villa Maria.

Alla cerimonia, tenutasi all’aperto e nel rispetto delle norme anticovid, hanno partecipato anche il parroco e il corpo filarmonico del paese.

Il nome la via lo deve tutto allo storico edificio del centro paese, “Villa Maria” appunto, che ad oggi ospita gli uffici postali e che a breve diventerà il cuore della vita politico amministrativa del piccolo comune della Valmarchirolo. Diventrà infatti la sede del Municipio, ad oggi sito in Piazza Vittorio Andreani, e della sala civica.

Un cambiamento che si auspica andrà a migliorare anche la viabilità, intesa anche come pedonabilità della piazza stessa, spesso colpita dai posteggi improvvisati di chi doveva recarsi negli uffici del Comune nonostante un ampio posteggio fosse disponibile a soli 200 metri prima, in via Torino, che il tratto in salita rendeva però faticoso da percorrere per persone con ridotta mobilità.

La durata dei lavori sarà di circa 12 mesi.