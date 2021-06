Cultura e non solo: Maccagno aderisce al progetto “1000 persone x 1000 piazze“

«L’esigenza di narrazioni collettive, la cui evoluzione ed esaltazione abbiamo vissuto nel corso

del primo atto della pandemia e la cui involuzione e dissacrazione è emersa invece nel secondo, dettano l’urgenza di ripensare al concetto di: “partecipazione alla rinascita”».

È questo l’intento di un progetto culturale a cui Maccagno con Pino e Veddasca ha recentemente aderito con una delibera di giunta che dà il via libera alla proposta dell’associazione Aps Cartesio.

«La proposta dell’Associazione Cartesio Aps si concretizza con l’ideazione e la realizzazione di un evento diffuso e condiviso in cui, nel periodo della ripartenza, in “mille” territori nazionali prendono vita “mille eventi artistici” con l’intento comune di dare voce alla voglia delle nostre comunità di ritrovarsi, di tornare a stare insieme e di vivere insieme la “bellezza”, che arte, musica, spettacolo sanno regalare alle menti e al cuore delle persone. Pensiamo dunque alle nostre bande, ai cori, ai gruppi musicali, alle compagnie teatrali, agli animatori di strada, ai pittori, agli artisti di ogni tipo. Lo spazio fisico in cui amplificare la voce sarà a scelta delle singole località. Solo a titolo esemplificativo: le piazze, i teatri, gli auditorium, gli oratori, le chiese. le palestre, le biblioteche, i parchi. Attivando luoghi, si negoziano i significati del consumo proattivo di un bene pubblico, valorizzandolo così come spazio consumato culturalmente», spiegano dall’associazione Cartesio (foto Laura Olivas, un particolare del paese).

L’associazione Cartesio p.s. non ha alcun scopo di lucro e l’adesione al progetto non comporterà l’assunzione di alcun impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale. Si tratta di fatto di un sostegno e una facilitazione e facilitare le iniziative già programmate dall’amministrazione e di coinvolgere in maniera diretta i cittadini nelle attività di progettazione e proposta: «Verrà reso disponibile gratuitamente da Associazione Cartesio Aps un ampio ed articolato portale web nel quale i vari Enti partecipanti all’iniziativa potranno inserire tutte le informazioni relative agli spettacoli/manifestazioni da essi proposte ed organizzate (locandine, informazioni, dettagli, modalità di partecipazione, ecc)», spiegano dall’associazione.

«Il portale sarà anche una occasione di incontro, conoscenza ed auspicato scambio tra proposte culturali afferenti a territori diversi della Penisola. L’auspicio è proprio che da questa occasione di ripartenza le realtà locali possano riscoprirsi, riconoscersi e ritrovare libere occasioni di collaborazione e scambio attraverso il messaggio potente che deriva dalla cultura e l’arte».