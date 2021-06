Dalla Puglia al Campo Dei Fiori, pellicole per parlare di natura e biodiversità

Entra nel vivo con tanti appuntamenti a Varese e dintorni la rassegna “Di terra e di cielo”, che presenta film e documentari inediti dedicati alla natura e alla salvaguardia ambientale. Ecco alcuni appuntamenti.

Giovedì 3 giugno, alle ore 19.30 (ingresso euro 6,50/rid.5/rid. soci under 25 euro 3) al Cinema Nuovo di Varese è in programma Moka Noir – A OMEGNA NON SI BEVE PIU’ CAFFE’ di Erik Bernasconi, regista ticinese che sarà presente in sala. A Omegna lo scorso secolo nacque il distretto del casalingo italiano ad opera di aziende come Bialetti, Alessi e Piazza, che coi loro oggetti arrivarono nelle cucine di tutto il mondo. Con le crisi economiche, la globalizzazione, le delocalizzazioni e le lotte operaie, gli anni d’oro sono finiti, lasciando il vuoto negli stabilimenti abbandonati e nei cuori della popolazione locale. Presentazione a cura Giuseppe Muti . Al pubblico curiosamente si chiede di portare la moka di casa (meglio se Bialetti) per diventare partecipi di un progetto creativo collettivo.

Sempre giovedì, ma a Travedona Monate, Cinema Sant’Amanzio, replica del coinvolgente film macedone HONEYLAND, mentre venerdi 4 giugno al Parco Fara Forni di Vedano Olona (ore 21.15, ingresso gratuito) si proietta SARA’ UN PAESE di Nicola Campiotti, docufilm di viaggio nelle ricchezze e nelle contraddizioni italiane. Sabato 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente, ci si sposta al Patatennistavolo di Lozza, per la proiezione gratuita alle 20 del famoso ANTROPOCENE, viaggio attraverso sei continenti per raccontare come l’opera dell’uomo sta modificando l’aspetto terrestre. Sempre sabato, alla Sala Filmstudio 90 (ore 21, ingresso riservato i soci), LETTRE A’ G. – RIPENSARE LA NOSTRA SOCIETA’ CON ANDRE’ GORZ di Pierre-Jean Perrin, un documentario dedicato al pensiero del grande sociologo ed ecologista francese, scomparso pochi anni fa. E finalmente la rassegna si sposta all’aperto domenica 6 giugno, ai Giardini Estensi di Varese (ore 21.15, ingresso gratuito) per una serata dedicata a tre cortometraggi di Marco Tessaro. Si tratta di FLORA, FAUNA E ALTRE VITE, che racconta la biodiversità delle Prealpi varesine ed è stato realizzato nell’ambito del progetto Corridoi Insubrici da Lipu con la collaborazione di Parco Campo dei Fiori, Com. Montana Valli del Verbano, Università degli Studi dell’Insubria, Oikos e Legambiente, con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Presentazione a cura di Adriano Martinoli (Università deli Studi dell’Insubria) e Massimo Soldarini (LIPU). A seguire i due corti SERPENTI E UOMINI DELLA VAL GRANDE,

INSOSPETTABILI COMPAGNI DI VIAGGIO e PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

FLUVIALE IDROLIFE prodotto da CNR ISE e Graia, su motivazioni e strategie del progetto europeo LIFE IdroLife.

Sempre ai Giardini Estensi, martedì 8 giugno (ore 21.30), il film di fiction SEMINA IL VENTO di Danilo Caputo. Dopo tre anni di assenza, Nica, studentessa di agronomia, torna nel suo paese in Puglia. Ma gli uliveti sono invasi da un parassita, il padre è pronto a compromessi pur di portare a casa soldi, la madre soffre di depressione. Nica però non ha dimenticato i valori che la nonna le ha trasmesso e si impegna per trovare una soluzione.

In apertura, un contributo video di Libera Terra, con testimonianza da un uliveto in un terreno confiscato alla mafia, e la presentazione di Alessandro Leone.

Contatti:

Filmstudio 90

Tel (+39) 0332.830053

filmstudio90@filmstudio90.it