Dal Castello Visconteo alla sala Alba, le meraviglie da scoprire con la Delegazione Fai del Seprio

Domenica 27 giugno la Delegazione FAI del Seprio propone una giornata di aperture straordinarie, durante la quale sarà possibile visitare beni che in precedenti occasioni avevano incontrato un grande successo di visitatori e beni mai presentati al pubblico prima d’ora.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 saranno aperti:

Il Castello Visconteo a Jerago con Orago, costruito nel XIII secolo da Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, per far parte di una linea difensiva dell’area nord dei domini viscontei; – Qui la prenotazione

L’Oratorio di San Giacomo a Jerago con Orago, piccolo edificio religioso romanico risalente al X secolo, con resti di interessanti affreschi medioevali alle pareti e nell’abside; la sua dedicazione all’apostolo Giacomo lo inserisce nei sentieri dei pellegrini di Santiago di Compostela; – Qui la prenotazione

Il Castello Visconteo a Fagnano Olona, il cui nucleo originario risale al X – XII secolo, mentre gli edifici intorno al cortile interno e le due torri risalgono al secolo XIII; – Qui la prenotazione

La Sala Alba di Villa Gonzaga ad Olgiate Olona, usata per lo più come refettorio, nel 1939 venne decorata da Antonio Rubino con personaggi di favole, di fantasia o personaggi protagonisti delle sue tavole per il Corriere dei Piccoli degli anni ’20 e ’30; – Qui la prenotazione

Il Santuario della Madonna della Ghianda a Mezzana di Somma Lombardo, che da semplice cappelletta di campagna divenne prima una chiesa di piccole dimensioni e poi il santuario progettato dall’architetto milanese Pellegrino Tebaldi a partire dal 1582. Il Santuario sarà visitabile solo nel pomeriggio di domenica, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. – Qui la prenotazione

Prenotazione sul sito https://faiprenotazioni.fondoambiente.it fino a esaurimento posti disponibili ed entro le 21:00 del giorno precedente la visita. Le prenotazioni il giorno dell’evento saranno gestite direttamente il loco dall’addetto alle prenotazione.

I visitatori potranno accedere solo dopo prenotazione e in gruppi di max 20 persone, ogni mezz’ora. Per prendere parte all’iniziativa sarà richiesto in loco un contributo di 3 € per gli iscritti e di 5 € per i non iscritti, mentre per i minori di 15 anni l’entrata sarà gratuita.

Sarà l’occasione per scoprire un altro angolo di un’Italia meravigliosa e ancora sconosciuta.