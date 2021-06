Dal Devero al Trentino, tre panchine in legno per ricordare Erica e Lorenzo

Tre diverse panchine, sulle Alpi, per ricordare Erica Mosca, Lorenzo Landenna e il loro amore per la montagna.

Un atto di amore di un gruppo degli amici dei due scialpinisti travolti da una slavina l’inverno scorso: «Lui è il Nacio “Alegher”, uno dei tantissimi amici di Erica e Lorenzo che, come Gabriele, Luigi e il Franz, si stanno prodigando affinché un “Un sogno diventi realtà”» scrive Giorgio Svezia, amministratore del gruppo Sei di Samarate se…

Realizzate in naturalissimo legno, le tre panchine saranno poste in tre “luoghi del cuore” per Erica e Lorenzo, su tutto l’arco alpino: una sarà posta al Devero, la località ossolana a cui i due samaratesi erano legatissimi. Sarà inaugurata il 3 luglio alle 16.30 al campo base Campeggio Rio Buscagna.

Un’altra sarà installata a Livigno, al Beer Garden Bar Engadina, la terza sarà installata invece a Moena , in Trentino, all’Alpe Lusia Malga Pozza.