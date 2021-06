Dal musical al premio intitolato a Luigi Stadera: ultimi giorni di scuola a Cazzago

Saranno due i momenti di festa con cui gli studenti e gli insegnanti della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo (IC Azzate) saluteranno l’anno scolastico 2020-2021 che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alle regole per il suo contenimento, ha regalato ai bambini diverse occasioni per esplorare il territorio del lago e sperimentare in vari modi il potere e la bellezza della scrittura.

LES CHORISTES

La prima giornata speciale è quella di sabato 5 giugno, in cui il cortile della scuola sarà eccezionalmente aperto alle famiglie per lo spettacolo “Les Choristes – i ragazzi del coro”, in una personalissima rivisitazione dell’omonimo film del 2004, portato in scena dai ragazzi di classe 5^ cui sarà poi consegnato il diploma per la fine del loro percorso alle elementari.

Il film racconta la storia di Clément Mathieu, insegnante di musica disoccupato, che trova lavoro come sorvegliante nell’istituto per ragazzi difficili e soli “Fond de l’Etang” (“Fondo dello Stagno”). Mathieu rappresenta il docente che ogni ragazzo “perduto” vorrebbe incontrare. Simboleggia la possibilità di crescere, di essere migliori, di essere qualcosa di diverso dai “ragazzi sbagliati”.

La sua forza si rivelerà proprio nella sua umiltà, nella sua capacità di rispettare gli altri e di vedere il bello che c’è in ognuno. Ai suoi ragazzi farà dono della cosa più preziosa che ha: la sua musica, la sua anima. Il mondo non sarà più grigio e i ragazzi non saranno più soli: il coro unirà e renderà tutti indispensabili gli uni per gli altri.

IL NOSTRO LAGO: GIOCHI, SOGNI E PENSIERI

Nella mattinata di martedì 8 giugno ci sarà la premiazione dei bambini di 4^ e 5^ vincitori della prima edizione del concorso di scrittura “Il nostro lago: giochi, sogni e pensieri” in memoria di Luigi Stadera, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Cazzago Brabbia.

La sfida ha dato ai bambini uno slancio in più per sperimentare diverse forme di scrittura, con prose, poesie e filastrocche che raccontano il lago, di cui Stadera, ricercava, conosceva e raccontava i segreti. Dalle caratteristiche del luccio al Rièrun , passando per la meticolosa ritualità, quasi religiosa, che caratterizza la vita dei pescatori.