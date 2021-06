Dal primo luglio i tamponi saranno fatti in ospedale a Varese e al distretto sanitario di Lonate Pozzolo

Dopo Fontanelle, chiuso venerdì scorso, oggi è stato l’ultimo giorno anche del punto tamponi alla Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona. Si riorganizza, quindi, l’attività di monitoraggio e controllo dei positivi che torna in capo direttamente alle due Asst.

Dal 1° luglio tale servizio verrà effettuato nelle nuove postazioni attivate sul territorio.

DISTRETTO SETTE LAGHI

POSTAZIONI ASST SETTE LAGHI

· Varese: Viale Borri 57, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00

MODALITA’ DI ACCESSO

· Su appuntamento – Richiesto dal medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) o dall’autorità sanitaria.

· In autopresentazione dal Lunedì al Venerdì negli orari di apertura per l’effettuazione dei tamponi per i parenti in visita ai propri familiari ricoverati in una struttura residenziale e per gli studenti della scuola o dei Centri estivi che abbiano riscontrato sintomi durante la frequenza. E’ necessario presentare il modulo di autocertificazione.

DISTRETTO VALLE OLONA

POSTAZIONI ASST VALLE OLONA

· Lonate Pozzolo: Via Cavour 21, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

MODALITA’ DI ACCESSO

· Su appuntamento – Richiesto dal medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) o dall’autorità sanitaria.

· Su appuntamento da richiedere al Call Center Regionale 800.638.638 per l’effettuazione dei tamponi per i parenti in visita ai propri familiari ricoverati in una struttura residenziale e per gli studenti della scuola o dei Centri estivi che abbiano riscontrato sintomi durante la frequenza. E’ necessario presentare il modulo di autocertificazione.

LINK PER SCARICARE LA MODULISTICA DA CONSEGNARE ALLE POSTAZIONI TAMPONE

· Moduli di autocertificazione per visite ospiti strutture residenziali

https://www.ats-insubria.it/news/6576-punti-tampone-in-regime-ssr-dedicati-ai-test-per-le-visite-agli-ospiti-delle-strutture-residenziali

· Moduli di autocertificazione per coloro che frequentano le scuole https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola

· Moduli di autocertificazione per coloro che frequentano i centri estivi https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/centri-estivi