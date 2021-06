Dall’Acqua Park al campo estivo multisport, tante proposte per i ragazzi a Lavena Ponte Tresa

Due scivoli toboga, una piscina da 25 m con 8 corsie, una per bimbi piccini con tanto di cascata-fungo sotto cui rifugiarsi e una profonda 5 metri con trampolino mobile per chi vuole sentirsi un po’ Tania Cagnotto. All’Acqua Park di Lavena Ponte Tresa ognuno può trovare la formula che preferisce per rinfrescarsi durante la bella stagione.

La stagione prende il via sabato 12 giugno e quest’anno, grazie ad un accordo con il Comune, sono previsti prezzi agevolati per i residenti: corsi di nuoti al 50% per bimbi e ragazzi gestiti dalla società Sport Club 12 con la consociata Dodici Sportiva, sotto l’egidia della Federazione Italiana Nuoto e dell’ACSI, entrambi riconosciuti dal CONI. Si terranno dal 15 giugno al 3 di settembre il martedì e il giovedì nel tardo pomeriggio (orario preciso a seconda dell’età), suddivisi in 3 cicli da 8 lezioni.

Per maggiori informazioni sui corsi consultare la Pagina Facebook dell’AcquaPark di Lavena Ponte Tresa.

Altre proposte per i ragazzi patrocinate dal Comune sono:

– Campo Estivo presso l’Oratorio di Lavena dal 21 giugno al 30 luglio, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00 (info 339 8764842)

– Sportland Camp ( Lun- ven dalle 9:00 alle 17:00), campo estivo multisport organizzato dalla Olimpia Calcio. Per info Saverio: 340 2784824

– Tresiana Summer Camp, con il patrocinio in questo caso del Comune di Cremenaga (info: 3497464463)