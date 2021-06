Dalle città alle valli, raffica d’incidenti sulle strade della provincia di Varese

Una raffica di incidenti stradali, nel pomeriggio di sabato 12 giugno, sulle strade della provincia di Varese: moltissimi i mezzi impegnati, compreso l’elisoccorso (foto d’archivio).

Dopo un ribaltamento a Caronno Pertusella all’ora di pranzo, il primo episodio è stato poco dopo le 14 a Sesto Calende, con una caduta da bici che ha coinvolto un 36enne, portato ferito – ma non in pericolo di vita – all’ospedale di Angera.

Poco dopo a Tradate è stato investito un ciclista di 40 anni (senza gravi conseguenze) mentre verso le 15 a Gallarate un uomo di 83 anni è stato soccorso dopo una caduta da bici, forse causata da un malore (è finito in ospedale in “codice giallo”).

Intorno alle 14.40 una donna di 41 anni e un uomo di 58 sono rimasti feriti in uno scontro tra auto in via Dolomiti a Varese, in via Valle Olona: non sono in pericolo di vita.

Poco dopo a Taino è stato investito un ragazzo di 17 anni in bicicletta, che è stato medicato sul posto da un’ambulanza arrivata da Angera.

Alle 16:30 a Brebbia un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito dopo che ha perso il controllo della moto.

Mezz’ora dopo un altro incidente ha coinvolto quattro persone a Castellanza in via Garibaldi, nel centro della cittadina: sono stati soccorsi un ragazzino di 13 anni, un uomo di 58, un ragazzo di 24 e un’anziana di 83 anni. Per fortuna nessuno di loro ha riportato lesioni.

Alle 17:16 un’auto e una moto si sono invece scontrate sulla Statale 394, in territorio di Rancio Valcuvia: sono state allertate due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso.

Già in mattinata poi si erano registrati alcuni incidenti, tra cui uno scontro auto-moto a Groppello di Gavirate, con ferito.

Complessivamente, solo nel pomeriggio, il sistema Areu-118 ha movimentato una ventina di mezzi.