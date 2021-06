Dall’ultimo giorno di scuola ai prossimi orari trenord, il podcast 8 giugno

Le principali notizie di martedì 8 giugno

La giornata di martedì 8 giugno, ha chiuso l’anno scolastico 2020-2021 per gli oltre centomila studenti della provincia di Varese (Quasi 100 mila gli iscritti alle statali più altri 9 mila che frequentano gli istituti paritari).

Per gli oltre 40 mila bambini delle scuole primarie di Varese e provincia l’ ultimo giorno di scuola si è celebratotra recite, musical, piccoli spettacoli, premiazioni, giochi sportivi e merende all’aperto sempre a piccoli gruppi nonchè piccole cerimonie di diploma per i circa 8000 alunni delle quinte, che l’anno prossimo passeranno alla scuola media. E poi c’erano i ragazzi delle scuole superiori, circa 40mila, iscritti nelle 69 secondarie di secondo grado di Varese e provincia: anche per loro i festeggiamenti sono molto sentiti ma comunque ridotti rispetto all’epoca pre-covid. In alcuni casi esplicitamente scongiurati, come ad esempio allo Stein di Gavirate, dove la dirigente scolastica ha preferito che gli ultimi giorni di lezione si svolgessero in DAD .

Da lunedì 28 giugno in regione cambia di nuovo il lasso di tempo tra la somministrazione della prima dose e il richiamo per i vaccini Pfizer e Moderna. A metà aprile si era scelto, con l’ok del governo, di posticipare i richiami fino al 42esimo giorno: dal 28 giugno, invece, si torna alle prescrizioni iniziali. La nota della direzione generale del welfare lombardo precisa:

“La seconda dose della vaccinazione anti covid sarà proposta dal portale per la prenotazione dal 21° giorno per i vaccini Pfizer Biontech e dal 28° giorno per il vaccino Moderna. Resta invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale, come da scheda tecnica del vaccino”.

Più corse per le destinazioni turistiche, il ripristino del collegamento aeroportuale Malpensa Express, che ritornerà a circolare ogni mezz’ora anche su Milano Cadorna oltre che Milano Centrale, e un potenziamento del servizio in vista della ripresa di settembre: queste le principali novità previste dall’aggiornamento dell’orario Trenord che entrerà in vigore domenica 13 giugno.

Il nuovo orario – disponibile sul sito trenord.it e su App Trenord – presenterà anche modifiche alla circolazione di alcune linee nei mesi estivi, per consentire lo svolgimento di lavori da parte dei gestori dell’infrastruttura.

A Tradate sono ripartiti dopo diversi anni di attesa i lavori per la messa in sicurezza e il recupero dell’ex convento di via Crocifisso, un edificio con parti del 1400 che da anni si sta cercando di riqualificare.

L’ex convento dei Padri Serviti è uno degli edifici più antichi di Tradate, ma in 250 anni – da quando nel 1770 venne abbandonato dai religiosi che l’avevano in gestione – ha subito trasformazioni e traversie che lo hanno ridotto in uno stato di degrado piuttosto evidente. Il primo lotto di lavori, che dovrebbe concludersi entro sei mesi, prevede la demolizione di alcune parti pericolanti e la messa in sicurezza della parte che si affaccia su via Crocifisso. Per tutta la settimana la parte di via Crocifisso interessata dai lavori sarà chiusa al traffico

La bicicletta è pronta, il bagaglio anche, pesato e misurato nei minimi particolari. Davide Russotto, Daveonthebike su Instagram, sta per salire su un volo per Reykjavik per un viaggio speciale. Russotto, 42enne di Casciago, attraverserà infatti una buona parte dell’Islanda in solitaria a bordo di una bicicletta: una impresa in otto tappe, sei delle quali sugli altipiani ventosi e piovosi dell’isola, dove non ci sono villaggi abitati.

Dopo due tappe in direzione Sud, tra Reykjavik e la località di Vyk, Russotto si dirigerà verso Nord sino alla cittadina di Akureyri, pernottando in tenda e sacco a pelo e sperando che i guadi dei numerosi corsi d’acqua che tagliano le piste sterrate non si rivelino troppo complicati. Davide non è nuovo a lunghi viaggi in solitaria in sella alla sua bicicletta: la scorsa estate ha pedalato tra Varese e Matera attraversando la dorsale appenninica. Ora l’avventura islandese che documenterà sul suo profilo Instagram.

