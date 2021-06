Davide e i De Sfroos in concerto a Domodossola

Dopo 25 anni i De Sfroos tornano insieme per un imperdibile tour: un ritorno alle origini per Davide Bernasconi in arte “Van De Sfroos” che vede fra le tappe già ufficializzate l’appuntamento a Domobianca365 fissato per domenica 25 luglio alle 21.

La prevendita è iniziata ed il sold out è l’obiettivo degli organizzatori; per acquistare il biglietto, al costo di 15,00 euro in vendita su www.ticketgate.it e www.domobianca365. Dalla prossima settimana all’info point “Domobianca365” di via Cantarana a Domodossola.