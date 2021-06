“Death by coconut” l’album Lo-fi di Mattia Tavani

Un album Lo-Fi, di “bassa fedeltà” da ascoltare nei momenti di relax o quando si lavora. Undici tracce che vengono racchiuse nel nuovo progetto discografico di Mattia Tavani, musicista, fonico e produttore di Varese, ma di casa a Milano, già conosciuto per la band Belize.

L’album si intitola “Death by Coconut“ed è nato tre anni fa: «Pubblicarlo solo ora è stata una cosa naturale. In tutto questo periodo è stato la mia colonna sonora quando cercavo qualcosa di rilassante e ora ho deciso di condividerlo con gli altri».

Le tracce si trovano online sulle piattaforme digitali da ieri: «Quando nel 2016 è emerso il filone del Lo-Fi mi ha colpito moltissimo e ho voluto provare a fare qualcosa anche io». L’album è stato pubblicato un po’ in sordina ma verrà certamente apprezzato dagli utenti del web: «È un genere che vive su internet, non è una cosa che si ascolta da vivo».

Tra le curiosità di questo album anche un titolo in giapponese: «È preso da un video pubblicato su Youtube con due bambini che guardano insieme al Tv, mi piaceva e ì l’ho usato anche per un mio brano». Per quanto riguarda i Belize spiega: «In questi mesi siamo tornati in sala prove, vedremo quello che succederà».