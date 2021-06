Dentali: “In ospedale con sintomi gravi solo pazienti non vaccinati. Chi lo ha scelto se ne pente”

Nei reparti covid dell’ospedale di Varese ci sono soprattutto pazienti non vaccinati e quasi sempre, capito l’errore commesso, se ne pentono. Lo spiega in una video intervista pubblicata dall’agenzia Ansa Francesco Dentali, direttore del dipartimento di medicina generale dell’ospedale di Circolo di Varese.

Dentali, in prima linea fin dall’inizio della pandemia tra i pazienti ricoverati per Covid, ha raccontato la situazione attuale dei ricoveri: «Oggi arrivano nei reparti covid quasi unicamente pazienti non vaccinati. Ci sono anche pazienti vaccinati ma hanno sintomi lievi e spesso sono ricoverati per altre complicazioni».

«Abbiamo avuto pazienti che non hanno voluto vaccinarsi e purtroppo hanno preso la malattia – spiega Dentali -. Alcuni, purtroppo, hanno anche avuto un decorso clinico importante. Spesso quando arrivano si rendono conto che hanno commesso uno sbaglio e si rimproverano da soli».

La riflessione di chi lavora in ospedale resta naturalmente rispettosa del proprio dovere anche in questi casi: «Capiamo che ci sia una libertà di pensiero e opinioni differenti – ha spiegato Dentali all’Ansa -. Ma noi poi vediamo che quando un paziente viene colpito dalla malattia capisce da solo che la campagna vaccinale è una cosa seria e se è stato deciso di vaccinare le persone c’è un motivo importante. La vaccinazione non è solo per la persona singola ma per la comunità, anche se ci si sente invincibili sicuramente ognuno di noi ha intorno persone che lo sono meno. È un dovere vaccinarsi».