Come cambierà da dicembre la raccolta rifiuti della comunità montana Valli del Verbano

Con gara europea è stato definito il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti, acquisito dalla società Econord.

Nel corso di una partecipata assemblea, svoltasi il 16 giugno presso l’Auditorium Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, sono stati presentati a sindaci e tecnici comunali i principali punti del nuovo affidamento.

L’avvio del servizio, con le nuove modalità operative, è previsto con il primo dicembre 2021 e sarà operativo su un totale di 30 comuni, 63.140 abitanti, intercetterà 36.774 utenze domestiche e 3.483 utenze non domestiche.

Il valore della gara aggiudicata al lordo è pari a euro 4.244.676,57 anno per un contratto di 8 anni di appalto.

Il valore degli smaltimenti annui, che possono avere una modifica subordinata ai costi, è pari a euro 2.153.373,55, al lordo iva.

Per l’organizzazione operativa delle raccolte il territorio viene suddiviso in 6 gruppi di Comuni: all’interno di ciascun gruppo verrà attivato uno stesso calendario di raccolta.

 Sono previste 4 ecoisole, contenenti ciascuna 5 contenitori per la raccolta, che serviranno per intercettare un elevato flusso turistico nelle aree più soggette a questa condizione.

 Si è previsto un importante servizio di presidio del territorio attraverso la raccolta settimanale degli abbandoni dei rifiuti e di controllo del territorio, attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati sui cigli stradali, i marciapiedi, le aiuole etc. che prevede anche la segnalazione e la geocalizzazione degli abbandoni su apposito supporto informatico per l’attuazione dei provvedimenti e delle azioni rivolte alla riduzione del fenomeno anche attraverso l’installazione di foto trappole che sono state previste quali forniture aggiuntive della gara.

Modalità operative:

 I contenitori e i sacchi per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti sono muniti di microchip ed è prevista una raccolta a pesata puntuale per comuni sopra i 1000 abitanti e un sistema a 3 pesate campione per i comuni sotto i 1000 abitanti, nella prospettiva di una distribuzione più funzionale e rispondente ad una ripartizione dei costi del servizio.

 Dopo la fase di avvio dei servizi, per soddisfare le esigenze degli utenti, è prevista l’installazione di 7 distributori automatici di sacchetti “Ecomat – 24” consentendo agli utenti il ritiro del Kit sacchetti attraverso l’uso della CNS/CRS.

 Lo sportello, posizionato presso la Comunità Montana, aumenterà l’orario di apertura rispetto a quello odierno portandosi a n. 36 ore di apertura settimanale da lunedì a sabato, con compiti informativi sul servizio svolto, distribuzione del materiale per la raccolta differenziata.

• e-mail dedicata gestita dallo sportello: ecosportelloverbano@econord.it

• Nel nuovo appalto sono stati previsti sistemi di premialità e penalità quali utili strumenti ad un miglioramento del servizio ed un’attenzione particolare ai sistemi di raccolta, anche attraverso la revisione dei mezzi che saranno muniti di appositi sistemi atti ad evitare la perdita di materiale.

• Sarà poi richiesta una particolare attenzione agli utenti affinché il materiale conferito sia conforme alla tipologia prevista, con azioni che, in accordo con i comuni, prevedano un maggior controllo sulle difformità, con conseguenti mancati ritiri.

• Il nuovo materiale necessario per la raccolta dei rifiuti verrà consegnato PORTA A PORTA: a partire dal

1° luglio dell’anno 2021, (conclusione prevista per fine agosto), mentre i vecchi contenitori dovranno

essere consegnati o dismessi nel loro utilizzo dal 1° dicembre 2021.

Ai Comuni interessati Verranno consegnati manifesti e locandine con l’informativa per i cittadini.