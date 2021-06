Dimissioni del sindaco di Fagnano Olona, c’è il tempo per andare ad elezioni ad ottobre

Non ci sarà bisogno delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali per assicurare nuove elezioni ad ottobre per Fagnano Olona. Il giorno dopo la decisione irrevocabile della sindaca Maria Elena Catelli è stata contattata la Prefettura per avere rassicurazioni sui tempi necessari allo scioglimento del consiglio comunale e all’indizione di nuove elezioni.

Nel frattempo i consiglieri comunali hanno ricevuto dal sindaco la lettera ufficiale di dimissioni irrevocabili e il Prefetto ha fatto sapere che accelererà la procedura per arrivare allo scioglimento in tempo utile per evitare un commissariamento lungo del Comune. Ora bisognerà far passare i 20 giorni canonici entro i quali Maria Elena Catelli potrà tornare sui suoi passi.

Il day after del consiglio comunale si consuma, dunque, tra atti formali come la lettera inviata dalla sindaca e procedure da attivare per non lasciare la città nel limbo.