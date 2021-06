Domani Officina di cura urbana in piazza per dire no all’ospedale unico

La nuova lista di sinistra ambientalista Officina di cura urbana sarà in piazza domani in piazza Libertà a Gallarate, venerdì 18 giugno, contro l’ospedale unico.

«Ci sembra necessario per le notizie di accelerazione da parte di Regione Lombardia e dei Comuni interessati sul progetto di accorpamento in un ospedale che ora definiscono “nuovo” ma risponde a una logica vecchissima e perdente. Infatti, anche l’assessore regionale Letizia Moratti vuole la revisione delle legge del 2015 voluta da Maroni, che sosteneva un sistema ospedalocentrico a sfavore della medicina territoriale», motivano.

Officina di cura urbana, che alle elezioni in autunno sostiene la candidata sindaca Margherita Silvestrini, è contraria all’ospedale unico e propone, insieme ad altri temi della lista, di investire nella medicina territoriale, di rafforzare la sanità pubblica (limitando, invece, quella privata) e di potenziare l’ospedale cittadino.

«Si tratta quindi solo di un’operazione di facciata? La pandemia non ci ha insegnato nulla? È possibile che si continui ottusamente a progettare una mega-struttura per un bacino di diverse centinaia di migliaia di persone quando anche il Piano nazionale di ripresa del Governo pensa di puntare sulle Case della comunità – o, come preferiamo noi, della salute?».