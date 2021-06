Una domenica con il Fai e la Pro Loco al Castello di Fagnano Olona

La Pro Loco Fagnano Olona promuove l’evento dal titolo “FAI… una domenica al Castello” in programma domenica 27 giugno, con il patrocinio non oneroso del Comune di Fagnano Olona, organizzato in collaborazione con il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) delegazione del Seprio, per dare risalto sia a livello locale sia regionale allo splendido Castello Visconteo fagnanese.

La manifestazione prevede l’organizzazione di una serie di visite guidate con i volontari Pro Loco (dalle ore 10 alle ore 17). Gli accessi saranno contingentati, con misurazione della temperatura, ed i partecipanti dovranno registrarsi sulla piattaforma “FAI prenotazioni” gestita dai referenti FAI (https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/castello-di-fagnano-olona-13095).

I visitatori potranno accedere solo dopo prenotazione e in gruppi di max 20 persone, ogni mezz’ora. Per prendere parte all’iniziativa sara richiesto in loco un contributo di 3 € per gli iscritti e di 5 € per i non iscritti, mentre per i minori di 15 anni l’entrata sara gratuita.

Ad intrattenere i partecipanti saranno i volontari della Pro Loco – Paolo Bossi, Alice Piras, Davide Maffioli e Fausto Bossi – guidandoli tra i cortili, le sale e le adiacenze del maestoso castello.