Domenica riapre il Teatro Condominio a Gallarate, dopo 15 mesi di stop

Era il 23 febbraio 2020: tante famiglie erano davanti al Teatro Condominio, i biglietti in mano, per assistere a uno spettacolo per bambini. Ma, da lì a poco, l’ordine immediato di non far entrare nessuno “causa Covid19”. A distanza di quindici mesi e più, il Condominio di Gallarate riparte dallo stesso spettacolo, in programma domenica 6 giugno alle 16.

Andrà in scena un musical “Il magico mondo degli eroi e delle principesse”, domenica 6 giugno alle h.16.00, con i performer di All Carzi&Sold Out.

I biglietti per il recupero sono gli stessi di un anno e mezzo fa, che quelli del teatro avevano chiesto di conservare. E finalmente è il momento. La fiaba in versione musical racconta la storia di eroi, principi e principesse già arcinoti grazie ai cartoni animati o al cinema: Zorro, Robin Hood, le principesse Fiona, Elsa di Frozen, Belle de “La bella e la Bestia”, Cenerentola, il Principe Azzurro e il Re di “Molto molto lontano” di Shrek più tanti altri eroi. Lo spettacolo è rigorosamente cantato dal vivo, con un pizzico di suspense, tante risate e ovviamente un bel lieto fine.

Dopo lo spettacolo le foto ricordo potranno essere fatte con gli artisti che restano sul palco, essendo ancora in vigore il distanziamento, così come la mascherina protettiva per il pubblico; ma sarà ugualmente bellissimo e soprattutto un luogo sicuro, sanificato da un’impresa certificata prima e dopo ogni evento.

Torna la musica dal vivo al Teatro Condominio di Gallarate

Il 13 giugno 2021 ci sarà il recupero di un altro attesissimo spettacolo: “Long live the queen” (tutto esaurito dalla prima data, sospesa a causa del Covid19). Per questo, nel rispetto delle norme igienico/sanitarie e dei posti distanziati, l’amatissima band darà vita a due live show, onde accontentare tutti i possessori di biglietti già acquistati: il primo live alle h.16.30 il secondo alle h.20.30.

Tornare a teatro sarà il preludio di un felice ritorno alla normalità. Cosa cambia, rispetto a prima? La prenotazione è obbligatoria via mail (biglietteria@teatrocondominio.it) non essendo ancora concesso acquistare al botteghino, ma è sempre possibile acquistare biglietti on line per tale Family Show: Euro 12,00 (adulti) e Euro 10,00 (bimbi). Anche il piccolo bar del teatro resterà chiuso ma, con la bella stagione, è piacevole prima di entrare gustarsi un gelato: certamente ne saranno entusiasti i bambini.

Acquisti diretti online, senza costi aggiuntivi, sulla piattaforma: www.melarido.store O su TicketOne ( con costo aggiuntivo per scelta immediata posto). Prenotazioni via email: biglietteria@teatrocondominio.it