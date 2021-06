Don Alberto Ravagnani presenta il suo romanzo ai Molini Marzoli di Busto Arsizio

Martedì 15 giugno, nell’ambito di BA Cultura per l’Estate, il calendario delle iniziative culturali organizzato dall’Amministrazione comunale, Don Alberto Ravagnani presenterà il suo primo libro “La tua vita e la mia”, edito da Rizzoli.

La presentazione è in programma ai Molini Marzoli, in sala Tramogge, a partire dalle ore 18.30.

L’autore del libro, il noto prete ‘youtuber’, parlerà del suo romanzo, una storia per ragazzi – e adulti – che tratta della vita e delle tematiche tipiche dei giovani.

«È la storia che avrei voluto leggere da ragazzo. È la storia che vorrei far leggere ai miei ragazzi. È la storia che potranno leggere anche gli adulti per riuscire a entrare nella vita dei ragazzi. Scuola, oratorio, amore, amicizia, droga, Dio. La vita, insomma, la tua e la mia» – afferma l’autore.

L’evento sarà introdotto dalla giornalista Chiara Milani ed è organizzato in collaborazione con la libreria UBIK. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma eventbrite https://www.eventbrite.it/e/157955668657