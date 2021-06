Droga e coltello in piazza Repubblica, a Varese scatta il maxicontrollo

In Piazza della Repubblica scattano i controlli interforze finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, nel pomeriggio di ieri 17 giugno a Varese in piazza della Repubblica, la Polizia di Stato ha coordinato un servizio interforze al quale hanno preso parte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, due unità cinofile della Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Nel corso dei controlli, effettuati durante l’attività del mercato cittadino, sono state identificate più di 15 persone delle quali 10 con precedenti penali: sono state fatte due sanzioni amministrative per consumo di sostanze stupefacenti e sono state sequestrate diverse dosi di marjuana.

La Polizia ha anche controllato un soggetto di nazionalità peruviana, visibilmente ubriaco: era in possesso di un coltello a serramanico, subito sottoposto a sequestro. Per il giovane quindi, oltre alla sanzione per ubriachezza è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di arma da taglio.