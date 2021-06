Due motoscafi di scontrano sul lago di Como: muore un giovane di 22 anni

Tragico incidente nautico nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno, nelle acque del lago di Como, dove due motoscafi si sono scontrati davanti al Lido di Lenno, nel comune di Tremezzina.

Un ragazzo di 22 anni, Luca Fusi residente a Guanzate, è morto e i due amici che erano con lui sull’imbarcazione sono rimasti feriti.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, i tre ragazzi erano fermi a prendere il sole a bordo di un motoscafo, quando la loro imbarcazione è stata travolta da un motoscafo da 7 metri con a bordo 11 turisti provenienti dal Belgio.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Tremezzina poi sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori, ambulanze ed elisoccorso, una motovedetta della Guardia di Finanza e i carabinieri della compagnia di Menaggio.

Per il giovane di 22 anni, studente della Bocconi, non c’è stato nulla da fare, mentre i suoi amici hanno riportato ferite non gravi e sono stati ricoverati in ospedale. Illesi gli 11 turisti a bordo dell’altro motoscafo.

La procura di Como ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.