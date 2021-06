Eccellenza: ultima giornata. La Varesina può solo vincere

Non sono bastate 10 giornate per decretare la squadra prima in classifica del Girone A del mini torneo di Eccellenza. La Brianza Olginatese, che è a quota 25, sarà ferma per il turno di riposo e aspetterà trepidante il risultato della sfida tra Milano City e Varesina. Le fenici hanno a disposizione solo la vittoria per portare agli spareggi i bianconeri lecchesi; al contrario, senza un successo da parte dei ragazzi di mister Marco Spilli, l’Olginatese festeggerà il ritorno in Serie D.

Sugli altri campi si gioca giusto per onorare l’impegno: la Vergiatese sarà impegnata sul campo della Luciano Manara e potrebbe puntare al terzo posto, la Sestese sarà ospite della Pontelambrese mentre il Gavirate chiuderà questo campionato al “Vittore Anessi” contro la Castanese. Chiude la giornata la sfida di Lazzate tra l’Ardor e la Base 96.