Eccellenza: Varesina e Olginatese vincono, verdetto rimandato

Sarà l’ultima giornata a decretare se in Serie D andrà l’Olginatese o se la Varesina potrà giocarsi le sue speranze nello spareggio.

Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, le due contendenti non sbagliano e rimandano il verdetto. L’Olginatese, vittoriosa 1-0 sull’Ardor Lazzate, fa il suo dovere e si porta a quota 25, senza possibilità di aggiungere punti dovendo affrontare il turno di riposo tra una settimana. La Varesina invece supera 3-1 la Pontelambrese (reti di Anzano, Deodato e Amelotti, in gol da centrocampo) e ora dovrà conquistare i tre punti anche all’ultimo turno in casa del Milano City per portare l’Olginatese allo spareggio.

Sugli altri campi risuona forte la cinquina della Sestese alla Luciano Manara: un 5-0 firmato da Caraffa, Poletti (2), Lunghi e Guarda. Pari 1-1 per il Gavirate a Seveso contro la Base 96 mentre il Milano City passa a Castano Primo con un netto 4-1. Turno di riposo per la Vergiatese