Edo Riganti sfiora il podio nella tappa italiana dell’Europeo Minicross

Il ManettaTeam guidato dalla grande esperienza di Martino Bianchi, continua a cogliere risultati interessanti nel mondo del motocross giovanile. Nel fine settimana appena trascorso, la scuderia varesina ha sfiorato il podio in una tappa del Campionato Europeo Minicross (moto di classe 65), disputata sul tracciato marchigiano di Esanatoglia.

Sulla pista che in passato ha ospitato anche alcuni GP d’Italia validi per il mondiale, il giovane Edoardo Riganti ha infatti colto il quarto posto complessivo, frutto di due ottime gare che lo hanno visto concludere – in entrambi i casi – in sesta posizione. Dopo qualche difficoltà in partenza, il giovane pilota su Yamaha è risalito dalle retrovie piazzandosi ai piani alti della graduatoria: la tappa è stata vinta da Uccellini su Husqvarna davanti a Diss Fernando (Ktm) e Lagain (Yamaha), tallonati da vicino dal talento del ManettaTeam.

«Sono soddisfatto del risultato. Avrei potuto fare di più ma ho sempre dovuto rimontare a causa di due brutte partenze – ha spiegato Edo Riganti – È stata comunque una bellissima esperienza e il livello dei piloti presenti è molto alto». Quello nel maceratese è stato il primo impegno dei “Manetta” all’Europeo, e per questo vale la pena sottolineare anche il risultato del più giovane dei Riganti, Pietro, già vincitore quest’anno della Coppa Italia. A Enatosoglia Pietro – anch’egli su Yamaha – ha concluso in 18a posizione, appena oltre a quella top 15 che era una speranza, più che un obiettivo.