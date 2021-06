“Elefante” è la nuova ballata rock del cantautore milanese Zuin. “Elephant in the room” è un’espressione tipica della lingua inglese per indicare una verità ovvia e appariscente ma talmente “scomoda” da venire volutamente ignorata. In questa canzone “l’elefante” tiene in ostaggio una coppia, paralizzando i sentimenti e imprigionando in uno stallo negativo il rapporto.

“Ho scritto questa canzone partendo da esperienze personali, momenti che ho vissuto e ho voluto scaricare in un brano sentimentale influenzato dalle rock ballad di band anglosassoni come gli Snow Patrol. É un brano molto carico a livello sonoro, dove la musica riflette perfettamente l’intensità emotiva del testo”, spiega Zuin

La produzione artistica è affidata ancora una volta al chitarrista e produttore Claudio Cupelli, con cui Zuin collabora fin dal disco d’esordio “Per tutti questi anni” (2018).