Elena Emilitri nominata ambasciatrice della lettura 2021

Il progetto gli Ambasciatori della lettura, iniziativa del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, come ogni anno nomina gli Ambasciatori della lettura, scegliendo tra coloro che si sono maggiormente impegnati nell’attività divulgativa online e nella diffusione di buone pratiche relative al libro e alla lettura. La vicedirettrice della Biblioteca Civica di Varese, Elena Emilitri, è stata designata Ambasciatrice della lettura 2021.

L’obiettivo di questo riconoscimento è coinvolgere le persone che ogni giorno si impegnano in prima linea nella diffusione della lettura, costruire una vera e propria comunità di lettori e costruire ambienti di scambio tra chi agisce e lavora nell’ambito del libro.

«La lettura è un momento formativo di buona cittadinanza, per allenare il pensiero critico e contribuire a formare l’individuo – dichiara il sindaco Davide Galimberti – contribuire a creare una comunità di lettori è quindi un merito importante. Il riconoscimento alla nostra vicedirettrice della Biblioteca Civica è quindi un grandissimo risultato e merito».

Quest’anno, anche grazie alla realizzazione del progetto “The Readers” e all’iniziativa “La notte bianca del lettore”, è stata scelta la vice direttrice della Biblioteca di Varese per far parte di coloro che si impegneranno fattivamente per realizzare una nuova cultura del libro a livello nazionale. Tutti gli Ambasciatori saranno infatti coinvolti in gruppi tematici e ad avere la possibilità di partecipare a un evento annuale dedicato, organizzato dal Centro per il libro e la lettura.

«Questo piccolo risultato non è personale ma di una città che sta credendo molto nella sua Biblioteca – dichiara la vice direttrice Elena Emilitri – sono tante le persone che partecipano sempre alle nostre iniziative con entusiasmo. Gli ambasciatori sono dunque tutte le associazioni che collaborano con noi, gli enti, gli autori, le case editrici, le librerie ed i colleghi ed amministratori del Comune, che ci mettono ogni giorno grande passione e dedizione nel promuovere una nuova cultura della lettura».