Elezioni, Marco Prestifilippo scende in campo con la lista “Porto Ceresio On”

L’ex vicesindaco Marco Prestifilippo annuncia con un video la propria candidatura a sindaco, alla testa della lista civica “Porto Ceresio ON”.

Tempi e luogo dell’annuncio non scelti a caso, anzi, spiega, sono carichi di significato: «Sfondo del video è la scuola locale, per definizione il luogo simbolo del futuro per una comunità, per il ruolo che ha nella crescita dei giovani, a cui va dedicata particolare attenzione soprattutto in questo periodo storico. Per quanto riguarda il tempo, l’annuncio ricade, a poco più di 100 giorni dalle elezioni, nel giorno stesso del solstizio d’estate beneaugurante da ogni punto di vista, un altro simbolo di apertura e di speranza, non solo rispetto alla pandemia».

Nel breve video, apparso sulla nuova pagina Facebook “Porto Ceresio ON”, il futuro candidato sindaco, oltre a dare la comunicazione ufficiale ai cittadini della propria candidatura, annuncia l’inizio di un “percorso con e per i cittadini”, un percorso che si svolgerà sulla pagina Facebook e sul sito della lista e soprattutto attraverso il contatto diretto con le persone delle quali saranno bene accolti suggerimenti e proposte per una vera svolta.

«Una svolta capace di accendere il potenziale che Porto Ceresio offre e che nessuno ha ancora raccolto – precisa – con un’amministrazione capace, concreta e attenta, che sappia innanzitutto guardare al quotidiano talvolta trascurato, alla tutela e alla manutenzione del territorio, ai servizi, al bisogno di ordine e di pulizia, al bisogno di protezione che deve essere garantito ai cittadini».

Prestifilippo rivendica per sé e per la propria lista la maturazione di ” una “vision”: «Un complesso di “idee organiche per lo sviluppo del nostro magnifico borgo, risolvendo vecchi problemi, innovando con l’ obbiettivo di creare nuove opportunità».

Dunque un candidato sindaco vicino alla gente e, come dice il video, “un sindaco con il cuore attento a tutti i cittadini, alle famiglie, ai quartieri e al rispetto delle regole”.

L’obiettivo è «un’amministrazione tesa a fare del paese un luogo a misura dei cittadini e che sappia guardare concretamente al futuro di un paese che merita di più, perché un paese unico nella provincia di Varese».

A queste affermazioni di principio si limita ora il video di presentazione del candidato sindaco, un “assaggio” che rinvia a tutta una serie di appuntamenti settimanali sulla pagina “Porto Ceresio ON”, da qui a settembre.

Nessun cenno al momento ai nomi dei candidati della lista «che -dice – è ormai al completo, in quanto saranno gli stessi candidati a presentarsi settimanalmente ai cittadini. Così come settimanalmente si farà cenno a idee e progetti, al fine di raccogliere suggerimenti anche dai cittadini, ed arrivare all’elaborazione e alla pubblicazione in settembre di un programma organico che i candidati stanno già da tempo approfondendo».

Il ghiaccio in vista dell’appuntamento elettorale è rotto, e la sfida è lanciata: «Una sfida soprattutto con noi stessi a fare sempre meglio per il paese e dunque una sfida che ha come obbiettivo Porto Ceresio e i suoi cittadini. Vogliamo accendere

insieme il potenziale di questo paese».