Eolo sarà sponsor principale della Gran Fondo Tre Valli Varesine

Eolo è sempre più coinvolta nel mondo del ciclismo, non solo con la squadra professionistica affidata a Ivan Basso ma anche come sponsor delle grandi manifestazioni a pedali. Dopo aver sostenuto una serie di corse “pro” (compreso il Giro d’Italia), Eolo è diventata partner anche della Società Ciclistica Alfredo Binda di Varese: l’azienda del patron Luca Spada sarà infatti il principale sponsor della 5a Gran Fondo Tre Valli Varesine.

La manifestazione per amatori (inserita nel circuito internazionale UCI World Series) è in programma sabato 2 e domenica 3 ottobre e precederà la 100a Tre Valli Varesine che sarà disputata martedì 5 ottobre. «Supportare un evento come la Gran Fondo Tre Valli Varesine ci rende davvero orgogliosi» sono le parole di Spada, fondatore e CEO di Eolo. «Questa partnership non fa che fortificare sempre di più il vincolo che ci lega al ciclismo, uno sport che si basa sul valore della perseveranza, del gioco di squadra e della determinazione. Quello tra Eolo e il mondo delle due ruote è un legame basato sulla medesima passione per il nostro territorio, oltre che sul desiderio di incoraggiare sempre più persone a credere nei propri sogni. L’obiettivo di Eolo è connettere e sostenere anche i più piccoli comuni d’Italia grazie a servizi tecnologicamente avanzati: partecipare alla Gran Fondo Tre Valli Varesine significa partire proprio dalle zone in cui siamo nati, nel Varesotto, unendo le piccole realtà locali tramite una gara in grado di far sognare tutti, partecipanti e spettatori».

La prova varesina è l’unica in Italia valida per la qualificazione al Campionato del Mondo di gran fondo del 2022, in programma a Trento, e anche per questo motivo sarà molto partecipata. Inoltre fa parte del Circuito Coppa Piemonte 2021 formato da 8 gare di gran fondo tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Il percorso sarà quello già utilizzato per il Mondiale di specialità del 2018 con strade chiuse durante lo svolgimento della manifestazione.

A margine dell’annuncio di sponsorizzazione è intervenuto anche Ivan Basso: scontata la partecipazione della Eolo-Kometa alla Tre Valli Varesine “pro”, nella quale il team azzurro-verde sarà chiamato a dare battaglia. «Per me la Tre Valli è qualcosa di speciale, è una corsa che ho sempre amato fin da bambino quando andavo a seguirla, prima da tifoso e poi da corridore. Inoltre, credo che la Gran Fondo sia una splendida occasione per valorizzare il nostro territorio e avvicinare ancora più persone al nostro meraviglioso sport. Sono particolarmente legato a questa gara perché proprio in occasione di una delle ultime edizioni ho avuto modo di conoscere per la prima volta Luca Spada. Io credo che la storia della Eolo-Kometa sia iniziata proprio lì, quindi non posso che essere affezionato a questa bellissima corsa».

E per festeggiare questa nuova e importante collaborazione, Eolo ha deciso di offrire 100 buoni sconto di 10 euro sull’iscrizione alla Gran Fondo Tre Valli Varesine: offerta valida per primi 100 atleti che utilizzeranno il codice promo EOLOGF21 in fase di iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni è disponibile QUESTO LINK.