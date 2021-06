“Eppur si muovono”, un viaggio tra musica e parole nel mondo delle piante

Prosegue “Estate Insieme 2021” la rassegna di eventi promossi dalla biblioteca e dall’amministrazione comunale di Gazzada Schianno.

Dopo il successo di “Facciam teatro col signor Gianni!!!”, laboratorio teatrale per gli allievi della Scuola Primaria di Gazzada Schianno, venerdì 25 giugno, alle ore 20,30 nel Parco Comunale di Villa De Strens è la volta dello spettacolo “Eppur si muovono! Omelia per le piante”.

Stefano Orlandi, alla recitazione e al canto e Matteo Cutarella alla fisarmonica condurranno una conversazione semiseria girovagando tra le parole di Stefano Mancuso, William Shakespeare, Francesco Guccini, Jean Giono.

Un’insolita e stravagante guida arrivata direttamente dall’immaginario teatrale di Shakespeare, accompagnata dal suo fido apprendista, ci accompagnerà nell’incredibile mondo delle piante, attraverso le parole del botanico Stefano Mancuso e di quella straordinaria storia che è “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono; il tutto intrecciato ad alcune delle canzoni del repertorio del “maestrone” di Pàvana, all’anagrafe, per i pochi che ancora non lo conoscessero, Francesco Guccini.

“Eppur si muovono!” è una riflessione ambientalista dedicata all’impegno di tutti coloro, giovani (in primis quelli di Fridays for Future) e non solo, che stanno richiamando l’attenzione generale in tutto il mondo sulla portata devastante della crisi climatica. Ma è anche un viaggio semiserio, per indagare quanto la sopravvivenza della razza umana sia strettamente legata al mondo delle piante; mondo dal quale abbiamo molto da imparare, per immaginare un nuovo futuro per l’umanità.

Le piante propongono una rivoluzione, una strada a cui ispirarsi; la loro organizzazione è il segno stesso della loro modernità: un’architettura modulare, cooperativa, distribuita e senza centri di comando. Una intelligenza distribuita che dimostra quanto le piante siano evolute e in grado di adattarsi con originalità a un contesto in continua mutazione. E tutto questo, stando (apparentemente) ferme.

Dentro “Eppur si muovono!” c’é la storia di Elzéard Bouffier raccontata da Jean Giono che ci svela come anche l’uomo, quando decide di vivere nel rispetto della natura, può essere efficace quanto Dio nella meraviglia della creazione.

Estate Insieme 2021 proseguirà poi domenica 4 Luglio 2021 sempre a Villa De Strens con “Il paese della Commedia – Torneremo a riveder le stelle”, spettacolo teatrale di e con Michela Prando e la regia musicale di Lele Pescia; un percorso teatrale per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Per maggiori informazioni e iscrizioni biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it oppure visita il sito bibliotecagazzadaschianno.wordpress.com