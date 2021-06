Erbamolle, festa in forma ridotta: “Ma pensiamo a un evento di fine estate”

La festa di Erbamolle torna, anche se in forma ridotta. L’Associazione Santacaterina nonostante tutto non si arrende e ha deciso che dopo, lo stop dell’anno scorso causato dalla pandemia, quest’anno qualcosa si farà, non fosse altro per far sentire la propria presenza a un territorio che ha sempre dimostrato grande affetto per questa festa.

«C’è voglia di ripartenza – dice il presidente Sergio Ghringhelli (a sinistra nella foto con il vice presidente Alessandro Bernasconi) – Per ora abbiamo programmato di organizzare una prima iniziativa domenica 20 giugno. Nella sede storica della festa di Erbamolle cucineremo polenta e asino e zuppa di pesce: chi li ordinerà potrà venire a ritirarli lì e gustarli a casa. Certo, non sarà la manifestazione in grande stile cui eravamo abituati, ma è un primo passo. Quando, dopo il 14 giugno, capiremo come saranno le nuove regole decise dal Governo, potremo pensare a una festa di fine estate, magari senza balli ma con tavoli all’aperto e cena consumata sul posto».

La “giornata da asporto” organizzata per domenica 20 giugno prevede appunto due piatti: polenta e asino (13 euro) e zuppa di pesce (15 euro). È possibile prenotare entro il 16 giugno alla Cartoleria Tibi di Azzate, alla Spuntinoteca di Azzate, al Bazar Sara di Buguggiate, all’abbigliamento Bernasconi di Gazzada e in sede via Erbamolle 39 a Buguggiate il 12 giugno dalle 14 alle 18. Il pagamento dovrà essere fatto al momento della prenotazione per evitare assembramenti alla consegna.

Parte del ricavato sarà devoluto all’Sos Valbossa.

«La festa di Erbamolle è una tradizione che si ripete da oltre vent’anni – spiega Bernasconi – Non è solo un momento conviviale è anche un modo per raccogliere il denaro necessario al restauro della chiesetta. Stiamo valutando di mettere a disposizione dei fondi per continuare il restauro, in particolare vorremmo sistemare il soffitto ligneo che è in precarie condizioni e a giorni verrà fatto un sopralluogo per valutare come procedere».

Alla fine dello scorso anno l’associazione Santacaterina ha rinnovato il consiglio confermando Sergio Ghiringhelli alla presidenza, vice presidente il socio fondatore Alessandro Bernasconi. Gli altri componenti sono: Cristina Galimberti, Cristian Perlati, Donatella Rota, Andrea Comini, Franco Perlati.

«Come primo punto del nuovo consiglio abbiamo voluto commemorare il socio fondatore Ettore Carinella con una targa esposta nella sede di Erbamolle – conclude Ghiringhelli – Volevamo lasciare un segno tangibile della sua costanza e della sua dedizione all’associazione».