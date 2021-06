Eredi ed estinti, un “webinar“ dell’Insubria su come pianificare la successione

La recente proposta di aumentare le imposte di successione per devolvere il ricavato ai diciottenni ha creato un acceso dibattito.

A fronte di chi invoca un effetto redistributivo dei patrimoni di grande dimensione vi è chi osserva che la pressione fiscale in Italia è già tra le più elevate in Europa (l’Italia è al sesto posto su ventisette paesi per prelievo fiscale).

Se poi certamente è lodevole l’idea di incentivare i giovani, vi è chi sottolinea che occorrerebbe un intervento più sistemico, volto a creare occupazione piuttosto che attribuire bonus isolati di cui non sarebbe garantito l’utilizzo a fini di istruzione. Di sicuro la proposta di intervenire sulla fiscalità delle eredità ha messo in luce la necessità di pensare per tempo alla propria successione e organizzare adeguatamente per il futuro l’assetto dei propri beni.

Sull’argomento il Prof. Giorgio Maria Zamperetti, avvocato e ordinario di diritto commerciale nell’Università dell’Insubria, terrà un webinar a partecipazione libera giovedi 24 giugno dalle 18.30 alle 19.30. Per partecipare è sufficiente richiedere il link a eventi@zamperetti.eu

«E’ un tema a cui molte persone, sbagliando, rifiutano di pensare per ragioni scaramantiche – commenta il Prof. Zamperetti (foto sopra) – quando invece pianificare per tempo una ordinata successione rispetto ai propri beni è fondamentale per assicurare benessere alle future generazioni e ridurre il rischio di discordia in famiglia e liti ereditarie, un fenomeno purtroppo crescente anche per il fatto che, a causa dell’allungamento della vita, le persone finiscono per ereditare sempre più tardi. Dato che purtroppo non siamo immortali, occorre acquisire rispetto a questo tema un approccio razionale, come dovrebbe essere per tutte le cose importanti della vita. Nel webinar darò una serie di consigli su come regolarsi nelle varie situazioni, dalle più semplici a quelle più complesse, come quando è presente una impresa di famiglia e occorre gestire il passaggio generazionale per assicurare la continuità dell’azienda»