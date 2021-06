Esce “Illusione“ del trio Ethuil di Luino, “inno alla ripartenza della musica dal vivo“

Oggi 4 giugno è disponibile su YouTube il nuovo videoclip del brano Illusione del trio “Ethuil” in featuring con il rapper “Mr. Dailom”, per l’etichetta “I Cuochi Music Company”.

Il videoclip è stato diretto dal videomaker Samuele Dalò e girato allo Shed Club di Busto Arsizio, con la collaborazione dell’attore milanese Italo Corrado, allievo e pupillo del grande Roberto Brivio (esponente dei mitici “I Gufi”).

“Illusione” è un brano pop-elettronico prodotto da Ivan Ciccarelli presso il Bips Studio e mixato da Massimo Faggioni di Fonologie Monzesi.

Il videoclip mostra in modo ironico, attraverso uno story-telling semplice e controverso, come ognuno di noi sia irrimediabilmente catturato dalla propria esistenza virtuale.

Ci si ritrova spesso nei momenti vuoti della giornata a scrollare inconsapevolmente la propria home page in cerca di un like, invece che guardare cosa c’è al di là del proprio schermo.

Il videoclip è inoltre un inno alla ripartenza della musica dal vivo. Infatti è stato girato in una discoteca completamente vuota nella quale il gruppo suona per un pubblico composto da soli smartphones, sottolineando il forte desiderio del trio di ricominciare a popolare gli eventi musicali live in luoghi nati per questo scopo quali discoteche, stadi, pub e palazzetti.

“Abbiamo tutti atteso e rispettato le regole, ma ora non si può più attendere. La musica e l’intrattenimento devono ripartire. I concerti devono poter tornare a far vibrare il petto del pubblico in visibilio” afferma il gruppo.

Tema importante presente nel videoclip è anche la celebrazione dell’arte in tutte le sue forme, elemento fondante di tutta la produzione del gruppo. Attraverso uno story-telling basato sull’arte figurativa e sul ruolo del pittore/attore Italo Corrado, gli Ethuil mettono in evidenza un altro settore messo in ginocchio dalla pandemia come i musei, i teatri e le mostre.

“E se questa realtà virtuale fosse solo un’Illusione?”

“Illusione”

Il nuovo videoclip degli Ethuil

Giada Metaldi – Gabriele Dellea – Paolo Pellicini

Con la partecipazione del rapper “Mr. Dailom”

Venerdì 4 giugno 2021 lancio videoclip